Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных значений

Метеорологи отмечают, что это одна из самых больших озоновых дыр за последние несколько лет.

🌐2020's #OzoneHole has reached its maximum size, according to our #CopernicusAtmosphere Monitoring Service. It is one of the larger and deeper ones of recent years, with minimum #ozone columns falling below 100 DU on 2 Oct



Ozone monitoring➡️https://t.co/c2tPB8OBuQ pic.twitter.com/JfvSHgq6OH