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Природа

Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных значений

Анастасия Крутикова
08 октября 2020
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Эта карта сосредоточена на Антарктическом регионе. Области, окрашенные в желтый, оранжевый и красный цвета, обозначают высокие значения озона, а зеленые и синие области - низкие значения. Сплошная черная линия - это контур 220 DU, который обычно используется для определения площади озоновой дыры.
Фото: atmosphere.copernicus.eu
Метеорологи отмечают, что это одна из самых больших озоновых дыр за последние несколько лет.

Озоновая дыра, ежегодно возникающая над Антарктикой, является одной из самых больших и глубоких за последние годы. Анализ показывает, что сейчас дыра достигла максимального размера. сообщают специалисты Службы мониторинга атмосферы Copernicus.

Озоновая дыра 2020 года быстро росла с середины августа и достигла пика в 24 миллиона квадратных километров в начале октября. Сейчас она покрывает 23 миллиона км2, что выше среднего показателя за последнее десятилетие, и распространяется на большую часть антарктического континента. 

Содержание озона на высоте 20-25 километров над Антарктидой сейчас составляет менее 100 единиц Добсона. Метеорологи считают, что возникновение такой крупной дыры связано со стабильным и сильным холодным полярным вихрем, который зародился на рубеже зимы и весны в атмосфере южного полюса.

Ozone Watch НАСА сообщает о самом низком значении в 95 единиц Добсона, зафиксированном 1 октября (для определения наличия озоновой дыры выбрана граница содержания озона в атмосфере в 220 единиц Добсона).

«Степень развития событий, связанных с озоновой дырой, каждый год сильно различается. Озоновая дыра 2020 года похожа на дыру 2018 года, которая также была довольно большой, и определенно находится среди крупнейших озоновых дыр, которые фиксировались примерно за последние 15 лет», – отмечает Винсент-Анри Пойш, директор службы мониторинга атмосферы Copernicus. 

«С возвращением солнечного света к Южному полюсу в последние недели мы наблюдали продолжающееся истощение озонового слоя в этом районе. После необычайно маленькой и кратковременной озоновой дыры в 2019 году, вызванной особыми метеорологическими условиями, в этом году мы снова регистрируем довольно большую, что подтверждает необходимость продолжения соблюдения Монреальского протокола, запрещающего выбросы озоноразрушающих химикатов».

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Площадь озоновой дыры над Антарктидой в зимне-весенние периоды разных лет (2020 год отмечен оранжевым цветом)
Фото: atmosphere.copernicus.eu
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Минимальные температуры воздуха на высоте 20-25 км в разные годы
Фото: atmosphere.copernicus.eu

В 1987 году был подписан Монреальский протокол — глобальное соглашение о запрете производства соединений, разрушающих озоновый слой Земли. Документ был ратифицирован в 196 странах мира и считается самым эффективным международным соглашением в сфере охраны окружающей среды.

Озоновый слой защищает Землю от солнечной радиации, а ультрафиолетовое излучение является основной причиной меланомы и других раковых заболеваний кожи. Эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) считают, что реализация Монреальского протокола поможет предотвратить 2 000 000 случаев рака кожи к 2030 году.

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