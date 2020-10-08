Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных значений

Ozone Watch НАСА сообщает о самом низком значении в 95 единиц Добсона, зафиксированном 1 октября (для определения наличия озоновой дыры выбрана граница содержания озона в атмосфере в 220 единиц Добсона).

«Степень развития событий, связанных с озоновой дырой, каждый год сильно различается. Озоновая дыра 2020 года похожа на дыру 2018 года, которая также была довольно большой, и определенно находится среди крупнейших озоновых дыр, которые фиксировались примерно за последние 15 лет», – отмечает Винсент-Анри Пойш, директор службы мониторинга атмосферы Copernicus.

«С возвращением солнечного света к Южному полюсу в последние недели мы наблюдали продолжающееся истощение озонового слоя в этом районе. После необычайно маленькой и кратковременной озоновой дыры в 2019 году, вызванной особыми метеорологическими условиями, в этом году мы снова регистрируем довольно большую, что подтверждает необходимость продолжения соблюдения Монреальского протокола, запрещающего выбросы озоноразрушающих химикатов».