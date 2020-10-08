Озоновая дыра над Антарктидой достигла рекордных значений
Озоновая дыра, ежегодно возникающая над Антарктикой, является одной из самых больших и глубоких за последние годы. Анализ показывает, что сейчас дыра достигла максимального размера. сообщают специалисты Службы мониторинга атмосферы Copernicus.
🌐2020's #OzoneHole has reached its maximum size, according to our #CopernicusAtmosphere Monitoring Service. It is one of the larger and deeper ones of recent years, with minimum #ozone columns falling below 100 DU on 2 Oct— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) October 6, 2020
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Озоновая дыра 2020 года быстро росла с середины августа и достигла пика в 24 миллиона квадратных километров в начале октября. Сейчас она покрывает 23 миллиона км2, что выше среднего показателя за последнее десятилетие, и распространяется на большую часть антарктического континента.
Содержание озона на высоте 20-25 километров над Антарктидой сейчас составляет менее 100 единиц Добсона. Метеорологи считают, что возникновение такой крупной дыры связано со стабильным и сильным холодным полярным вихрем, который зародился на рубеже зимы и весны в атмосфере южного полюса.
The #ozone hole over the #Antarctic is one of the largest and deepest in recent years, per @CopernicusECMWF, @NASAEarth, @environmentca and WMO's Global Atmosphere Watch network.— World Meteorological Organization (@WMO) October 6, 2020
Analyses show the hole has reached its maximum size for the year.
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Ozone Watch НАСА сообщает о самом низком значении в 95 единиц Добсона, зафиксированном 1 октября (для определения наличия озоновой дыры выбрана граница содержания озона в атмосфере в 220 единиц Добсона).
«Степень развития событий, связанных с озоновой дырой, каждый год сильно различается. Озоновая дыра 2020 года похожа на дыру 2018 года, которая также была довольно большой, и определенно находится среди крупнейших озоновых дыр, которые фиксировались примерно за последние 15 лет», – отмечает Винсент-Анри Пойш, директор службы мониторинга атмосферы Copernicus.
«С возвращением солнечного света к Южному полюсу в последние недели мы наблюдали продолжающееся истощение озонового слоя в этом районе. После необычайно маленькой и кратковременной озоновой дыры в 2019 году, вызванной особыми метеорологическими условиями, в этом году мы снова регистрируем довольно большую, что подтверждает необходимость продолжения соблюдения Монреальского протокола, запрещающего выбросы озоноразрушающих химикатов».
В 1987 году был подписан Монреальский протокол — глобальное соглашение о запрете производства соединений, разрушающих озоновый слой Земли. Документ был ратифицирован в 196 странах мира и считается самым эффективным международным соглашением в сфере охраны окружающей среды.
Озоновый слой защищает Землю от солнечной радиации, а ультрафиолетовое излучение является основной причиной меланомы и других раковых заболеваний кожи. Эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) считают, что реализация Монреальского протокола поможет предотвратить 2 000 000 случаев рака кожи к 2030 году.