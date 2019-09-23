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Природа

Озоновый слой Земли должен полностью восстановиться через 40 лет

23 сентября 2019
Земля
Фото: nasa.gov
Похоже, человечество справилось с одной очень серьезной проблемой.

Агентство ООН по окружающей среде сообщило, что озоновый слой Земли восстанавливается со скоростью 1-3 процента в год. При таких темпах озоновый слой Северного полушария полностью восстановится к 2030 году, Южного полушария – к 2050 году, а полярных регионов – к 2060 году.

С конца 1970-х годов озоновый слой постоянно истончался из-за чрезмерного использования химических веществ, таких как хлорфторуглероды (или фреоны), достигнув критической точки в 1990-х годах, когда было разрушено около 10 процентов слоя.

В 1987 году члены ООН подписали договор, известный как Монреальский протокол, направленный на поэтапный отказ от озоноразрушающих веществ и разработку заменителей. Монреальский протокол успешно привел к удалению 99 процентов хлорфторуглеродов, которые ранее использовались в холодильниках, кондиционерах и других потребительских товарах.

«Монреальский протокол является вдохновляющим примером того, как человечество способно сотрудничать для решения глобальной проблемы, и ключевым инструментом для решения сегодняшнего климатического кризиса.

В соответствии с этим международным договором страны 32 года работали над тем, чтобы сократить использование озоноразрушающих химических веществ, используемых в основном в охлаждающей промышленности. В результате озоновый слой, который защищает нас от вредного ультрафиолетового излучения Солнца, восстанавливается», – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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