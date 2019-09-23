Озоновый слой Земли должен полностью восстановиться через 40 лет

Агентство ООН по окружающей среде сообщило, что озоновый слой Земли восстанавливается со скоростью 1-3 процента в год. При таких темпах озоновый слой Северного полушария полностью восстановится к 2030 году, Южного полушария – к 2050 году, а полярных регионов – к 2060 году.

С конца 1970-х годов озоновый слой постоянно истончался из-за чрезмерного использования химических веществ, таких как хлорфторуглероды (или фреоны), достигнув критической точки в 1990-х годах, когда было разрушено около 10 процентов слоя.

В 1987 году члены ООН подписали договор, известный как Монреальский протокол, направленный на поэтапный отказ от озоноразрушающих веществ и разработку заменителей. Монреальский протокол успешно привел к удалению 99 процентов хлорфторуглеродов, которые ранее использовались в холодильниках, кондиционерах и других потребительских товарах.