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Природа

Панда в берлинском зоопарке родила двойню: фото и видео

Анастасия Крутикова
08 сентября 2019
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Фото: Berlin Zoo / www.zoo-berlin.de
Сразу двойня маленьких и здоровых панд – это настоящий праздник для всего вида и тех, кто пытается его сохранить.

На днях в Берлинском зоопарке произошло радостное событие: панда Мэнь-Мэнь (Meng Meng) стала матерью. У нее родилась сразу двойня крохотных детенышей. Это первый случай рождения этих редких охраняемых зверей на территории Германии. Отец семейства – девятилетний самец Цзяо Цин (Jiao Qin). 

О том, что панда беременна, узнали всего за неделю до родов с помощью УЗИ. Администрация зоопарка отметила, что роды прошли хорошо: и шестилетняя мама, и ее детеныши полностью здоровы. 

Новорожденные панды совсем не напоминают пушистых черно-белых взрослых мишек – крохотные, покрытые тонким белым пушком, с необычно длинными хвостиками, они весят всего около 100 граммов и на фоне густого меха Мэнь-Мэнь их можно даже не заметить. 

Пока детеныши находятся в специальном инкубаторе, а к матери их приносят по очереди на кормление. В дикой природе панды часто выкармливают только одного детеныша, поэтому специалисты всегда наготове взять под опеку второго, если новоиспеченная мама не будет уделять медвежатам достаточно внимания. 

Размножаются панды довольно неохотно, именно поэтому рождение двух детенышей стало радостной вестью для всех, кто стремится сохранить редкий вид, ставший символом защитников природы во всем мире. По данным WWF, сейчас всемирная популяция панд насчитывает 1864 особи, хотя в конце 1970-х в мире оставалось не больше 1000 этих животных. 

До четырех лет маленькие панды будут расти в Берлине рядом с мамой, а затем переедут в Китай – панды признаны национальным достоянием КНР, и все новорожденные детеныши черно-белых мишек официально считаются ее собственностью. 

Зоопарк Берлина платит КНР 15 миллионов долларов за контракт, согласно которому панды будут жить у них в течение 15 лет, при этом большая часть денег идет на программу исследований в области сохранения и разведения редкого вида в Китае.

Посмотрите на детенышей удивительных капских даманов. 

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