Панда в берлинском зоопарке родила двойню: фото и видео

Новорожденные панды совсем не напоминают пушистых черно-белых взрослых мишек – крохотные, покрытые тонким белым пушком, с необычно длинными хвостиками, они весят всего около 100 граммов и на фоне густого меха Мэнь-Мэнь их можно даже не заметить.

Пока детеныши находятся в специальном инкубаторе, а к матери их приносят по очереди на кормление. В дикой природе панды часто выкармливают только одного детеныша, поэтому специалисты всегда наготове взять под опеку второго, если новоиспеченная мама не будет уделять медвежатам достаточно внимания.

Размножаются панды довольно неохотно, именно поэтому рождение двух детенышей стало радостной вестью для всех, кто стремится сохранить редкий вид, ставший символом защитников природы во всем мире. По данным WWF, сейчас всемирная популяция панд насчитывает 1864 особи, хотя в конце 1970-х в мире оставалось не больше 1000 этих животных.