Пандемия в океане: неизвестная болезнь поражает морских звезд

Эпидемия началась в 2013 году.

Биологи Орегонского государственного университета изучали состояние здоровья нескольких сотен морских звезд в акватории Орегона. Эта работа была призвана найти ответ на вопрос о загадочном заболевании, которое поражает этих животных по всему миру – от Нижней Калифорнии в Мексике до Австралии. Заболевшая морская звезда буквально разваливается на части: у нее отваливаются или закручиваются конечности, а ткани превращаются в слизь.

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Болезнь получила название «синдром истощения морских звезд (starfish wasting syndrome). Страдают от нее звезды разных видов, и это наблюдение было сделано еще в 1970-х годах. Но к 2013-му году болезнь превратилась в настоящую эпидемию, а в результате, с исчезновением целых популяций, были разорваны устоявшиеся веками экологические цепочки.

В рамках своего исследования ученые внимательно рассмотрели 200 морских звезд Pisaster ochraceus. В первую очередь они хотели найти генетические различия, которые позволяют некоторым особям противостоять заражению.

«Мы исходили из того, что и заболевшая, и здоровая морская звезда подвергались одинаковым условиям. Возможно, те, что выглядели здоровыми, имели некоторую генетическую предрасположенность к устойчивости к синдрому истощения», – ведущий автор исследования Андреа Бертон.

В прошлом году еще одна научная группа предположила, что болезнь вызвана сложным взаимодействием между микроорганизмами и окружающей средой. Если фитопланктон, чья популяция увеличилась, начинает активно вытягивать кислород из воды, это отражается на морских звездах. А затем их разлагающиеся тела увеличивают запас питательных веществ для микроорганизмов, тех становится больше, и воздействие выходит на новый виток.

Фото: Angela Johnson/Oregon State University

Другие ученые считают, что в болезни морских звезд виноваты невирусные патогены. Также возможен целый комплекс причин, и понимание генетического ответа организма могло бы внести некоторую ясность. Тем не менее, проведенный генетический анализ не дал однозначных результатов.

«Мы обнаружили, что геномная дифференциация между нормально выглядящими и истощенными морскими звездами была очень низкой».

Были замечены лишь очень небольшие генетические вариации, и если все же именно они позволяют звездам оставаться здоровыми – это требует более детального изучения. Ученые призывают уделить этому направлению повышенное внимание, иначе будет слишком поздно.

В некоторых районах морские звезды практически исчезли. В частности, в акватории Орегона популяция пурпурных морских звезд сократилась на 50–94%. Повсеместно, где становится меньше звезд, растет популяция морских ежей. Результатом такого дисбаланса становится сокращение водорослей, которые не просто важны для других видов, но и играют огромную роль в улавливании углерода.

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