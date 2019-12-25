Панды спасаются от землетрясения: видео

Двум большим пандам, самцам по кличке Чжэньси (Zhenxi) и Цзинлян (Jingliang), по два года. По словам смотрителей центра, землетрясение не оказало негативного влияния на животных: они относятся к семейству медвежьих, для представителей которых характерны острое чутье и подвижность. В опасной ситуации они включают свои инстинкты и способны действовать очень быстро. Панды, живущие в дикой природе, демонстрируют такую же реакцию в ситуациях, которые считают угрожающими.



Но в остальное время бамбуковые медведи предпочитают не тратить силы понапрасну: ежедневные энергетические затраты у них составляют только 38% процентов от среднего показателя млекопитающих с той же массой тела. 90-килограммовая панда тратит менее 50% энергии, которую затрачивает 90-килограммовый человек. Именно этим объясняется их растительная диета.