Панголинов запретили использовать в китайской народной медицине

Панголины официально исключены из Китайской фармакопеи. Вместе с ними исключён ряд других препаратов и веществ, в том числе таблетки, содержащие фекалии летучих мышей.
Управление лесного хозяйства Китая предоставило ящерам самый высокий уровень защиты, как животным, находящимся под угрозой вымирания.
По распространенной версии, панголин является промежуточным хозяином нового коронавируса, который перешел к человеку от летучих мышей.
Млекопитающие ящеры крайне популярны среди браконьеров — особенно в Азии — из-за их чешуи. Высокие цены на чешую связаны с важной ролью, которую она играет в китайской народной медицине. Лечить чешуей ящеров предлагают множество заболеваний: от астмы до артрита. Мясо панголинов также высоко ценится: в Китае и Вьетнаме оно считается деликатесом.
В последние месяцы Китай запретил употребление в пищу мяса диких животных, ссылаясь на риск распространения болезней на людей. Однако торговля дикими животными для медицинских целей оставалась законной.
Никто точно не знает, сколько тонн чешуи — и скольких панголинов — ежегодно провозят контрабандой. Известно лишь, что цифра велика. Так, в 2017 году китайские таможенники изъяли 11,9 тонны чешуи, ради которой было убито 30 тысяч панголинов (на сегодня это одна из самых крупных конфискованных партий). А в 2018 году власти Гонконга перехватили восемь тонн чешуи в одной-единственной поставке, тоже направлявшейся в Китай.
Почитайте наш журнальный материал о панголинах и их хрупкой надежде на выживание.