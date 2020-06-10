Панголинов запретили использовать в китайской народной медицине

Панголины официально исключены из Китайской фармакопеи. Вместе с ними исключён ряд других препаратов и веществ, в том числе таблетки, содержащие фекалии летучих мышей.

Управление лесного хозяйства Китая предоставило ящерам самый высокий уровень защиты, как животным, находящимся под угрозой вымирания.

По распространенной версии, панголин является промежуточным хозяином нового коронавируса, который перешел к человеку от летучих мышей.

Млекопитающие ящеры крайне популярны среди браконьеров — особенно в Азии — из-за их чешуи. Высокие цены на чешую связаны с важной ролью, которую она играет в китайской народной медицине. Лечить чешуей ящеров предлагают множество заболеваний: от астмы до артрита. Мясо панголинов также высоко ценится: в Китае и Вьетнаме оно считается деликатесом.