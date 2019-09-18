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Природа

Папа-лев знакомится с сыном: видео

Анастасия Баринова
18 сентября 2019
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Фото: Denver Zoo
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Фото: Denver Zoo
Первое время львица не пускает к новорожденному даже членов семьи.

В дикой природе 80% львов погибает в возрасте до 2 лет: опасность могут представлять хищники, болезни, голод и даже взрослые львы. Отцы в воспитании львят, по крайней мере на первых порах, не участвуют, но и не проявляют ярко выраженной агрессии: они могут играть с ними, но могут и раздраженно оттолкнуть. Однако если лев погибает, и главенствующее место в прайде занимает другой взрослый самец, он убивает чужих малышей: это – гарантия того, что его гены перейдут потомкам прайда. 

Львята, растущие в зоопарках, этих проблем не знают. 25 июля в Денвере на свет появился детеныш. Когда он достиг возраста семи недель мать – 7-летняя Нелия – слегка ослабила свою «гиперопеку», и малыш впервые увидел отца, 3-летнего Тобиаса. В отличие от Нелии, Тобиас впервые стал родителем, и трогательное видео показывает эмоции, которые испытывает лев по отношению к своему первому детенышу: опускается на землю, чтобы лучше его рассмотреть, и позволяет играть с собой.

Сейчас львенок весит уже 5,5 кг, но вот имени у него пока нет. Зоопарк предлагает всем любителям животных выбрать из трех вариантов:  «Meru» (гора в Танзании), «Moremi» (заповедник в Ботсване) или «Tatu» – «третий» детеныш своей матери.

Посмотрите самые первые кадры из жизни сына Тобиаса и Нелии.

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