Паразиты из копролитов помогли раскрыть диету неолитических собак Смоленской области

Археологи Государственного Эрмитажа совместно с французскими коллегами-палеонтологами проанализировали видовой состав паразитов из копролитов, найденных на неолитической стоянке III тысячелетия до н. э. в Смоленской области. Оказалось, что окаменевшие фекалии принадлежали собакам, жившим вместе с древними людьми. Видовой состав паразитов указывает на то, что питомцы, по всей видимости, питались сырой рыбой и другими пищевыми отходами поселения. Их диета могла быть схожа с человеческой, но это коллективу еще предстоит выяснить в ходе новых работ. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.
Домашние собаки стали частью человеческого сообщества еще в начале позднего палеолита, то есть около 40 тысяч лет тому назад. Не до конца ясно, кто сделал первый шаг в этих взаимоотношениях: особо терпимые к людям волки, поселившиеся рядом с древней стоянкой, или охотники, решившие приручить оставшихся без матери волчат. В любом случае, контакт двух видов привел к тому, что собаки стали неизменными спутниками человека при добыче зверя и позже — при выпасе домашнего скота. Также наших предков привлекали охранные качества собак, а в холодное время они, вероятно, использовали их как живые грелки.
Исследователи из отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) совместно с французскими коллегами провели анализ останков паразитов из копролитов, найденных на территории стоянки Сертея II. Она расположена в долине одноименной реки в Смоленской области и представляет собой многослойный археологический памятник с несколькими поселениями и артефактами, датируемыми начиная с мезолита (IX–VIII тысяч лет до н. э.) и заканчивая средневековьем (примерно 1500 год).
В центральной части располагаются несколько свайных строений примерно III тысячелетия лет до н. э. — именно здесь ученые обнаружили большое количество окаменевших фекалий. Часть из них могла принадлежать кабанам, которых местные жители — рыбаки и охотники — ловили и какое-то время откармливали перед забоем. Однако ученые также выявили копролиты, принадлежащие именно собакам, которые также обитали в поселении. Они были обнаружены под полом одного из свайных домов, и в этом важную роль сыграли найденные в них окаменевшие паразиты.
Авторы определили четыре вида. Один из них — ленточный червь Diphyllobothrium, которым заражаются в основном люди и собаки, поедающие плохо обработанную или сырую рыбу. Еще два вида относились к классу трематод, поражающих в основном травоядных, от мяса которых часто заражаются хищники. Четвертый вид паразита — гигантский почечный червь Dioctophyma renale. Его промежуточные хозяева — рыбы и лягушки — становятся добычей псовых, кошачьих и куньих.
«Видовой состав паразитов, а также фрагменты костей позволяют нам считать, что копролиты остались от собак. Местные жители кормили своих питомцев рыбой, поэтому мы обнаружили так много патогенных организмов, обитающих в ней. Паразиты от травоядных, скорее всего, попали в организм собак во время переходов людей с места на место или вместе с угощением с охотничьей трапезы. Очень важно, что диета собак, питавшихся отбросами, могла повторять диету древнего человека», — делится выводами Селин Мэшер, постдок Университета Бургундии Франш-Комте.
В дальнейшем авторы планируют провести мультидисциплинарные исследования серии копролитов, некоторые из которых могли принадлежать и людям. Это позволит раскрыть особенности палеодиеты древнего человека, выявить заболевания, которые сопутствовали его жизни.