Паразиты из копролитов помогли раскрыть диету неолитических собак Смоленской области

Исследователи из отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) совместно с французскими коллегами провели анализ останков паразитов из копролитов, найденных на территории стоянки Сертея II. Она расположена в долине одноименной реки в Смоленской области и представляет собой многослойный археологический памятник с несколькими поселениями и артефактами, датируемыми начиная с мезолита (IX–VIII тысяч лет до н. э.) и заканчивая средневековьем (примерно 1500 год).

В центральной части располагаются несколько свайных строений примерно III тысячелетия лет до н. э. — именно здесь ученые обнаружили большое количество окаменевших фекалий. Часть из них могла принадлежать кабанам, которых местные жители — рыбаки и охотники — ловили и какое-то время откармливали перед забоем. Однако ученые также выявили копролиты, принадлежащие именно собакам, которые также обитали в поселении. Они были обнаружены под полом одного из свайных домов, и в этом важную роль сыграли найденные в них окаменевшие паразиты.

Авторы определили четыре вида. Один из них — ленточный червь Diphyllobothrium, которым заражаются в основном люди и собаки, поедающие плохо обработанную или сырую рыбу. Еще два вида относились к классу трематод, поражающих в основном травоядных, от мяса которых часто заражаются хищники. Четвертый вид паразита — гигантский почечный червь Dioctophyma renale. Его промежуточные хозяева — рыбы и лягушки — становятся добычей псовых, кошачьих и куньих.