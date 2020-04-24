Паразиты: поработители мозга

Бесспорно, это жуткое и одновременно завораживающее зрелище — наблюдать, как несчастная божья коровка (Coleomegilla maculata) превращается в зомби. Обычно эти насекомые ведут себя как ненасытные и изощренные хищники. На протяжении жизни один жук способен истребить мириады тлей.

В поисках жертвы он «настраивает» свои антенны, где расположены химические рецепторы, и улавливает сигналы, исходящие от поедаемого тлей растения. Напав на след, жук перестраивается на восприятие запахов своей добычи. Дело остается за малым — он подкрадывается и разрывает жертву на части острыми зазубренными челюстями.



Божья коровка хорошо защищена от большинства хищников. Ее яркий пятнистый панцирь, столь милый человеческому глазу, предупреждает всех: «Надкусишь – пожалеешь». Если же птица или другой враг все-таки отважится напасть, насекомое выделяет очень горькую на вкус — и ядовитую — гемолимфу оранжевого цвета, едва распробовав которую, незадачливый хищник тут же выплевывает противную жертву и усваивает урок на всю жизнь: он никогда больше не тронет «крапленых» жучков.

Ну чем не идеально защищенное создание? Однако и у него нашлась ахиллесова пята: паразитические перепончатокрылые – наездники — приспособились откладывать яйца прямо в тело божьей коровки. Когда трехмиллиметровая самка наездника Dinocampus coccinellae готова к размножению, она приземляется рядом с жуком и ловким движением вонзает жало-яйцеклад в его тело, попутно вкалывая туда же порцию химических веществ, о действии которых расскажем ниже.

Вылупившаяся личинка начинает питаться внутренними соками хозяина. Причем с божьей коровкой не происходит никаких внешних изменений: она продолжает неустанно охотиться на тлю. Однако переваренная добыча уходит на пропитание затаившегося внутри паразита.