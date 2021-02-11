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Природа

Паучьи лапы работают независимо от мозга

National Geographic Россия
11 февраля 2021
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Araneus diadematus с регенерированными левыми конечностями
Фото: Fritz Vollrath
Ученые говорят, что это что-то вроде их собственного интеллекта.

Группа исследователей во главе с Фритцем Воллратом из Оксфордского университета определили, что каждая паучья лапа обладает определенной независимостью от мозга — особенно в сложной задаче создания паутины. 

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Фритц Волларт

ведущий автор исследования

«Наше исследование показало, что у паучьих лапок есть "собственный разум". Они строят свои сети без надзора со стороны мозга. Это имеет важные последствия для области робототехники, которая может черпать вдохновение из этого примера децентрализованного интеллекта для создания аналогичных автономных конечностей роботов»

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи наблюдали за обыкновенным садовым пауком Araneus diadematus. Паутина пауков выполняет множество функций. Она обеспечивает им безопасный дом, а также представляет собой невидимую и высокодинамичную ловушку, созданную для пленения и удержания любого насекомого, которое подберется слишком близко.

Для выполнения этой функции паутина использует прочный структурный каркас из излучающих спиц с так называемой «спиралью захвата», построенной сверху. Она мягкая, липкая и использует чрезвычайно умный микроскопический механизм наматывания, чтобы втягивать добычу паука только глубже.

Спираль захвата не только использует электростатические заряды, чтобы поймать муху, но и обладает сложной липкой субстанцией, чтобы надежно удерживать ее, а также особой эластичностью, которая мешает жертве бороться за свою свободу. 

Учитывая невероятную сложность паутины, ученые решили задаться вопросом, как такое маленькое животное — с явно крошечным мозгом — может спроектировать и построить такую многофункциональную структуру. Современные технологии помогли понять, как пауки справляются с такой непростой задачей.

Trierarchuncus prairiensis
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Снимая и отслеживая движения восьми ног паука, исследователи проследили построение паутины в мельчайших деталях, обнаружив, что процесс строительства представляет собой своего рода танец вокруг центрального узла с точной хореографией воспроизводимых движений. 

Правила создания паутины на удивление просты. Каждый шаг и манипуляция с нитью следует фиксированному шаблону действий, когда одна из лап паука измеряет угол и расстояние, чтобы разместить и затем соединить одну нить с другой с помощью быстрого нанесения «клея» — всегда с безупречной точностью и интервалом.

Кажущаяся сложность структуры является результатом длинной последовательности из тысяч маленьких шагов и действий, каждое из которых основано на предыдущих шагах и действиях.

Ученые выяснили, что паучьи лапы создают паутину полуавтономно — восемь конечностей танцуют в локальных замкнутых контурах обратной связи.

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Фритц Воллрат

ведущий автор исследования

«Мы обнаружили это после изучения пауков в нашей лаборатории. В некоторых экспериментах мы вырезали определенные нити создаваемой паутиной, в других — вращали ее как колесо обозрения. Это было сделано не для того, чтобы лишний раз подразнить паука, а для того, чтобы понять правила, регулирующие создание паутины»

Установив набор правил, в том числе правила, которые помогают паукам чинить поврежденную паутину, ученые разработали виртуального паука, получившего прозвище Тесей. Его действия, основывавшиеся на танцах настоящих пауков в лаборатории, показали, что каждая лапа паука фактически выполняет множество действий по созданию паутины как независимый агент.

Это, в свою очередь, помогло понять, как пауки продолжают строить свои идеальные сети даже после потери конечности. Известно, что пауки способны заново отращивать потерянные лапы, но регенерированные конечности обычно меньше прочих по размерам, имеют другую форму и волоски. Тем не менее, каким-то образом пауки с отросшими ногами продолжают создавать идеально выверенную паутину.

Эволюция позаботилась о том, чтобы паучьи лапы в некотором смысле могли думать самостоятельно, а это значит, что различные свойства регенерированных ног не влияют на построение паутины.

Это освобождает мозг от «микроменеджмента» восьми ног, выполняющих сложные действия, позволяя ему сосредоточиться на выживании: например, высматривании добычи и хищников. Эта эффективная децентрализованная система чрезвычайно актуальна для современных робототехников, которые часто вдохновляются миром природы в своих творениях.

Восемь лап паука – не единственный пример, когда конечности действуют отдельно от мозга. Недавно ученые выяснили, что щупальца осьминогов тоже мыслят и двигаются без участия мозга. 

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