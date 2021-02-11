Паучьи лапы работают независимо от мозга

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи наблюдали за обыкновенным садовым пауком Araneus diadematus. Паутина пауков выполняет множество функций. Она обеспечивает им безопасный дом, а также представляет собой невидимую и высокодинамичную ловушку, созданную для пленения и удержания любого насекомого, которое подберется слишком близко.

Для выполнения этой функции паутина использует прочный структурный каркас из излучающих спиц с так называемой «спиралью захвата», построенной сверху. Она мягкая, липкая и использует чрезвычайно умный микроскопический механизм наматывания, чтобы втягивать добычу паука только глубже.

Спираль захвата не только использует электростатические заряды, чтобы поймать муху, но и обладает сложной липкой субстанцией, чтобы надежно удерживать ее, а также особой эластичностью, которая мешает жертве бороться за свою свободу.

Учитывая невероятную сложность паутины, ученые решили задаться вопросом, как такое маленькое животное — с явно крошечным мозгом — может спроектировать и построить такую многофункциональную структуру. Современные технологии помогли понять, как пауки справляются с такой непростой задачей.