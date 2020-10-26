Паучий массаж

Как известно, самки некоторых видов пауков становятся настолько прожорливыми во время спаривания, что часто их пищей становятся самцы. Каждый вид выработал свои способы избежать этой страшной участи.

Так, самцы черной вдовы обнюхивают паутину самки перед спариванием, чтобы узнать, насколько та голодна. А красноспинный паук (Latrodectus hasselti) приспособился продолжать оплодотворение, даже будучи поедаемым паучихой.

Однако у пауков рода Nephila, или пауков-золотопрядов, нашелся более хитрый способ усмирения самки. Перед тем, как оплодотворить самку, самец исполняет на её спине что-то вроде эротического массажа. Семенную жидкость, хранящуюся в «колбах» на концах педипальп (ногощупальцах), самцу нужно ввести в два половых отверстия паучихи.

Именно для того, чтобы у самца было время для подготовки к введению семя в другое половое отверстие, он отвлекает свою самку расслабляющим массажем. Во время этого ритуала паук-золотопряд покрывает спину самки паутиной.

Посмотрите на спаривающихся диких панд, которых впервые удалось снять на видео.