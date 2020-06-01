Паук – божья коровка

Паук эрезус – словно гость из тропиков, только размером не вышел. Самки достигают двух сантиметров в длину, самцы вдвое меньше. Распространены эрезусы от Западной Европы до Новосибирской области, но на глаза попадаются редко: ведут скрытный образ жизни. Пауки роют нору до десяти сантиметров в глубину или занимают норы жуков, селятся в трещинах в почве и под камнями. Убежище плотно окутывается паутиной, в которую вшиты кусочки листьев для маскировки, а на выходе плетется козырек или горловина, от которой отходят сигнальные сети.

Самки практически никогда не покидают своих жилищ. Самцы же, перезимовав и окрасившись в конце своей 2,5-летней жизни в яркий брачный наряд, отправляются на поиски подруг. В это время они и попадаются на глаза: среди еще не подросшей травы хорошо заметны ярко-красные с четырьмя черными пятнами на верхней стороне брюшка пауки. Самки выглядят скромнее – бархатно-черные с белыми крапинками и желтоватым пятном в передней части головогруди. (Из-за сильных различий в цвете и размере самцов и самок долгое время считали разными видами.)

Найдя жилище самки – а на поиск жизнь выделяет ему всего две недели и окрестности норы в радиусе 5–6 метров, самец исполняет сложный танец: чтобы самка его не съела, ему приходится сообщать о своих исключительно брачных намерениях. Свадебный ритуал может длиться несколько часов, пока паучиха не впадет в оцепенение, и самец не оплодотворит ее. Затем он подселяется к своей избраннице и использует для охоты сплетенную ею паутину.

Совместная жизнь длится недолго: самец вскоре погибает. Самка откладывает до 80 яиц в плотный паутинный кокон. Каждый день она выносит кокон на поверхность, чтобы он прогрелся на солнце, и прячет его на ночь. К концу лета появляются паучата, после чего мать запечатывает вход в жилище и умирает, послужив пищей для своих детей, которые не выйдут на поверхность до весны. После зимовки молодые эрезусы расселяются: взбираются на травинки, выпускают паутину и разлетаются, подхваченные ветром.