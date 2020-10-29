Паук с «печатью» на брюшке

Эти необычные пауки живут в Китае, Таиланде, Гватемале и южных штатах Америки. При первом же взгляде на пауков из семейства циклокосмия (Cyclocosmia) можно сказать, что это одни из самых необычных животных в мире. Удивляют они, прежде всего, своим особенным внешним видом.

Украшенное рисунком, резко усеченное брюшко таких пауков напоминает древнюю печать. По его краям расположено множество маленьких острых шипов. Пауков этого семейства прозвали соответствующе их внешнему виду — «пауки-люки».

Однако такая «печать» служит паукам не только украшением. Во время опасности они выкапывают на песчаных склонах вертикальные норы глубиной 7-15 см и прячутся в них, закрывая вход в своё убежище жестким брюшком — словно крышечкой!

Пауки семейства циклокосмия считаются самыми древними арахнидами на планете: их предки появились на планете около 100 миллионов лет назад — по крайней мере, самая старая находка палеонтологов датируется этим периодом.

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