Пауки-дейнопиды ловят насекомых прямо в воздухе. На слух!

Пауки из семейства дейнопидов (Deinopidae) используют свои огромные глаза, чтобы замечать добычу на земле, но для воздушной охоты эти существа используют чувствительные к звуку органы на ногах.
Исследователи обнаружили эту особенность, изучая пауков вида Deinopis spinosa. Висящий вверх ногами паук плетет между ног прямоугольную паутину. Когда насекомое пролетает позади болтающегося таким образом паукообразным, паук разворачивается, бросая паутину на добычу. Этот метод скрытой охоты является одним из ключей к разгадке того, что пауки могут слышать неожиданно широкий спектр звуков.
«Еще пару лет назад у нас не было хороших догадок о том, как могут слышать пауки», — говорит Джей Стафстром, ведущий автор исследования из Корнельского университета.
Исследователи вставили микроэлектроды в мозг 13 пауков, а затем воспроизвели из динамика тоны различной частоты, наблюдая за активностью слуховых нервных клеток пауков. Пики активности показали, что пауки могут улавливать звуки в воздухе от 100 до 10 000 герц, но не на всех частотах.
Нервные клетки в ампутированных ногах паука — там, где расположена щелевидная сенсилла, орган, отвечающий на звуковые колебания, — также реагировали на широкий диапазон частот. Это открытие подтверждает, что пауки слышат ногами, говорят исследователи.
Команда решила узнать, как пауки будут реагировать на звуки различной частоты в дикой природе. Ученые взяли динамик в часть естественного ареала пауков в Гейнсвилле, штат Флорида, и обнаружили 25 болтающихся в воздухе охотников, ожидающих добычу в темноте. Из них 13 реагировали на частоты 150, 400 или 750 Гц. И все отреагировали одинаково — слепым, обратным ударом.
Тем не менее, тот факт, что пауки могут обнаруживать более высокие частоты, означает, что эти звуки, вероятно, важны для них, говорит Джейн Як, нейроэтолог из Карлтонского университета в Оттаве, которая не принимала участия в исследовании. По ее словам, пауки могут использовать свой слух для множества вещей, в том числе для выявления хищников.
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