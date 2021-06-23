Пауки способны охотиться на змей, превышающих их размеры в сотни раз

Исследователи из Университета в Базеле изучили и описали 319 свидетельств о нападении ядовитых пауков на змей, 297 из которых произошли в дикой природе. Как отмечают авторы работы, треть случаев была получена в результате научных наблюдений, а остальные были найдены в новостях или в постах в соцсетях.
Чаще всего в гибели змей были повинны представители рода черных вдов: Latrodectus mactans, L. hesperus и L. varolus, а также их родственники — африканские пауки L. indistinctus. Представители последнего вида — это крошечные пауки размером не более 16 мм, однако их яд достаточно смертоносен, чтобы убить гораздо более крупных животных.
Члены семейства птицеедов несут ответственность за еще 10% убийств змей. Эти более крупные пауки не делают паутин, а активно охотятся на добычу на земле или на деревьях. Еще 8,5% случаев нападения были совершены крупными пауками-ткачами, которые, как известно, ловят и едят летучих мышей и птиц. Эти пауки плетут большие и очень прочные круглые сети. Убив змей, пауки высасывают их внутренности.
Сообщения о том, что пауки поедают змей, поступали со всех континентов, кроме Антарктиды, хотя половина зарегистрированных событий произошла в Соединенных Штатах, а почти треть — в Австралии.
Всего жертвами нападения пауков становились представители 86 видов змей, а в роли хищников выступили более 30 видов пауков. Большинство змей, на которых нападали пауки, были совсем молодыми особями, однако иногда пауки убивали и крупных змей длиной до 100 сантиметров. Змеи таких размеров становились жертвами пауков-ткачей и птицеедов.
Черные вдовы справлялись со змеями, размер которых в 30 раз превышал их собственный. А в самом неординарном примере паук Steatoda triangulosa поймал в паутине змею длиной 15 сантиметров, которая весила в 355 раз больше самого паука.
Яду пауков может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней, чтобы убить змею. При этом 30 процентов жертв были и сами ядовитыми. Атаки пауков были смертельными для змей в 86 процентах зарегистрированных инцидентов, тогда как только 1,5 процента змей спасались самостоятельно. Еще 11 процентов спасли наблюдатели.
Как отмечают исследователи, змеи, вероятно, являются редкой и удачной добычей для пауков, которые обычно питаются насекомыми. Но некоторые пауки, особенно птицееды, могут сделать змей регулярной частью своего рациона. Австралийские вдовы (Latrodectus hasselti) также были замечены поедающими ящериц и змей в больших количествах.