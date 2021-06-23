Пауки способны охотиться на змей, превышающих их размеры в сотни раз

Исследователи из Университета в Базеле изучили и описали 319 свидетельств о нападении ядовитых пауков на змей, 297 из которых произошли в дикой природе. Как отмечают авторы работы, треть случаев была получена в результате научных наблюдений, а остальные были найдены в новостях или в постах в соцсетях.

Чаще всего в гибели змей были повинны представители рода черных вдов: Latrodectus mactans, L. hesperus и L. varolus, а также их родственники — африканские пауки L. indistinctus. Представители последнего вида — это крошечные пауки размером не более 16 мм, однако их яд достаточно смертоносен, чтобы убить гораздо более крупных животных.

Члены семейства птицеедов несут ответственность за еще 10% убийств змей. Эти более крупные пауки не делают паутин, а активно охотятся на добычу на земле или на деревьях. Еще 8,5% случаев нападения были совершены крупными пауками-ткачами, которые, как известно, ловят и едят летучих мышей и птиц. Эти пауки плетут большие и очень прочные круглые сети. Убив змей, пауки высасывают их внутренности.

Сообщения о том, что пауки поедают змей, поступали со всех континентов, кроме Антарктиды, хотя половина зарегистрированных событий произошла в Соединенных Штатах, а почти треть — в Австралии.