Павиан заботится о львенке: видео

Курт Шульц (Kurt Schultz), организующий сафари-туры в Национальном парке Крюгера, имеет большой опыт наблюдений за животными, однако дикая природа смогла удивить и его.
Возвращаясь со встречи, он заметил группу встревоженных чем-то павианов (Papio). Это род приматов из семейства мартышковых, распространенный почти по всей Африке. Животные активны днем, проводя основную часть времени на земле. Они также умеют хорошо лазать по деревьям, но чаще всего забираются туда ради сна.
На глазах у Курта один из павианов украл львенка и продемонстрировал необычное поведение. Он заботился о нем и даже вычесывал шерсть — это называется «грумминг». Павианы живут большими стаями с высоким уровнем коммуникаций, и грумминг играет важную роль в их социальной жизни.
Курт наблюдал за павианом около часа, но потом ему потребовалось уехать. Он поясняет, что этот вид приматов относится к всеядным животным: они питаются травами, корнями, семенами, листьями, фруктами, насекомыми, рыбой, грызунами, птицами и даже мартышками. Павианы также способны охотиться на овец, коз и антилоп. Более того: известны случаи, когда группа павианов убивала льва или леопарда — молодую и неопытную особь.
Вероятно, такой же конец ждет и львенка: павиан, тем более что это самец, не станет выполнять роль его родителя долго.
Посмотрите, как павиан ворует яйца.