Павиан заботится о львенке: видео

Курт Шульц (Kurt Schultz), организующий сафари-туры в Национальном парке Крюгера, имеет большой опыт наблюдений за животными, однако дикая природа смогла удивить и его.

Возвращаясь со встречи, он заметил группу встревоженных чем-то павианов (Papio). Это род приматов из семейства мартышковых, распространенный почти по всей Африке. Животные активны днем, проводя основную часть времени на земле. Они также умеют хорошо лазать по деревьям, но чаще всего забираются туда ради сна.

На глазах у Курта один из павианов украл львенка и продемонстрировал необычное поведение. Он заботился о нем и даже вычесывал шерсть — это называется «грумминг». Павианы живут большими стаями с высоким уровнем коммуникаций, и грумминг играет важную роль в их социальной жизни.