Павианы похитили детеныша леопарда: видео

В 2020 году сразу в двух африканских нацпарках зафиксировали удивительное зрелище — павианов, которые украли крохотных детенышей леопарда. Первый случай произошел в нацпарке Пиланесберг, ЮАР. Его снял Пол Вуд, один из туристов, находящихся на сафари по саванне в тот день.

Туристы не спеша возвращались на машине к своим домикам после объезда парка ранним утром, когда наткнулись на большую группу павианов. За время их поездки они практически не видели этих обезьян, поэтому решили понаблюдать за ними некоторое время. Группа приматов двигалась по дороге навстречу машине, которая медленно проехала мимо них. Последним шел молодой самец, и он явно сжимал одной рукой что-то маленькое под животом.

Когда он слегка подбросил свою ношу, все ахнули, поскольку это оказался детеныш леопарда. Сперва и туристы, и гид подумали, что детеныш наверняка уже мертв, а бабуин просто подобрал его во время кормления или, возможно, даже был причастен к его смерти. Однако еще через несколько секунд стало очевидно, что малыш жив и способен двигаться.