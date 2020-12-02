Павианы похитили детеныша леопарда: видео

В 2020 году сразу в двух африканских нацпарках зафиксировали удивительное зрелище — павианов, которые украли крохотных детенышей леопарда. Первый случай произошел в нацпарке Пиланесберг, ЮАР. Его снял Пол Вуд, один из туристов, находящихся на сафари по саванне в тот день.
Туристы не спеша возвращались на машине к своим домикам после объезда парка ранним утром, когда наткнулись на большую группу павианов. За время их поездки они практически не видели этих обезьян, поэтому решили понаблюдать за ними некоторое время. Группа приматов двигалась по дороге навстречу машине, которая медленно проехала мимо них. Последним шел молодой самец, и он явно сжимал одной рукой что-то маленькое под животом.
Когда он слегка подбросил свою ношу, все ахнули, поскольку это оказался детеныш леопарда. Сперва и туристы, и гид подумали, что детеныш наверняка уже мертв, а бабуин просто подобрал его во время кормления или, возможно, даже был причастен к его смерти. Однако еще через несколько секунд стало очевидно, что малыш жив и способен двигаться.
Однако вскоре стало ясно, что примат очень заинтересовался детенышем и намеревался взять его с собой. Он тихонько сидел с ним, иногда смотрел вниз, чтобы проверить, и даже ухаживал за детенышем, копошась в его шерстке, пока за ним наблюдали. Он относился к маленькому леопарду довольно мягко, хотя и немного неуклюже, но, похоже, не хотел никоим образом навредить ему.
«Бабуин немного отставал от остальной стаи. Однако он следовал за ними неустанно — некоторое время сидел с детенышем, затем подхватывал его одной рукой и продолжал идти по дороге. В конце концов он последовал за остальным отрядом по бездорожью в высокую траву, набирая темп, и снова присоединился к остальным. Вскоре после того, как он свернул с дороги, бабуин быстро скрылся из виду. Это было удивительное, но печальное зрелище. Мы знали, что детеныш не сможет продержаться без матери дольше нескольких часов», — рассказывает Пол Вуд.
Позже Лорен Преториус отправила в парк Крюгера несколько фотографий павиана, несущего детеныша леопарда. Сперва сотрудники парка подумали, что это тот же самый примат, поскольку никогда раньше не видели ничего подобного. Однако оказалось, что это был совершенно другой случай. Лорен была в нацпаркке Крюгера и заметила этого павиана сразу после того, как он обнаружил детеныша леопарда.
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