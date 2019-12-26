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Природа

Перед Новым годом Москву накроет атмосферный фронт

Интерфакс
26 декабря 2019
Москва
Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru/flickr.com
Метеорологи не исключают, что в новогоднюю ночь москвичи все-таки увидят снег.

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и в Московской области до понедельника будет наблюдаться понижение температуры: в пятницу и субботу днем около нуля с небольшим «минусом» ночью. К концу выходных днем ожидается мороз до -3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -8.

В ночь на понедельник, 30 декабря, все еще будет морозно, но уже днем через центр европейской России пройдет фронтальный раздел. Ожидаются заметные осадки в виде снега и мокрого снега, в течение дня температура повысится. Метеоусловия на следующие сутки, 31 декабря, и в новогоднюю ночь, будут зависеть от того, как именно будет развиваться ситуация в атмосфере накануне.

«Новогодняя ночь по-настоящему загадочная. Возможно всё. На удивление прямо накануне нового года ожидаются сильные изменения, которые трудно уловить. Пока только наметки, завтра будет более определенный прогноз», – Роман Вильфанд.

По одному из сценариев, 31 декабря температура вырастет еще на 2-3 градуса, пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем, а затем в новогоднюю ночь или днем 1 января начнется понижение температуры.