Перед Новым годом Москву накроет атмосферный фронт

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и в Московской области до понедельника будет наблюдаться понижение температуры: в пятницу и субботу днем около нуля с небольшим «минусом» ночью. К концу выходных днем ожидается мороз до -3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -8.

В ночь на понедельник, 30 декабря, все еще будет морозно, но уже днем через центр европейской России пройдет фронтальный раздел. Ожидаются заметные осадки в виде снега и мокрого снега, в течение дня температура повысится. Метеоусловия на следующие сутки, 31 декабря, и в новогоднюю ночь, будут зависеть от того, как именно будет развиваться ситуация в атмосфере накануне.