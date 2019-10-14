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Природа

Передвижной цирк в Иркутской области привязал медведя к больничному забору: видео

Анастасия Баринова
14 октября 2019
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Дрессировщики уверяют, что зверя просто вывели погулять.

Передвижной цирк, гастролирующий по Иркутской области, остановился в городе Бодайбо и приступил к организации представлений. К забору местной больницы был привязан гималайский медведь, и местные жители сняли это на видео. Запись привлекла внимание правительства: председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов взял ситуацию под свой контроль.

По его данным, администрация Бодайбо отказала цирку в размещении по причине отсутствия ветеринарных книжек и плана пожарной безопасности, однако организаторам пошли навстречу в местной больнице: она находится в областном ведомстве, и ее территория городу не принадлежит.

«Подключаем всех. Налицо факты жесткого обращения с животными, нарушения всех мыслимых санитарных норм (напомню, это территория медучреждения), создание угрозы жизни и животных, и граждан. Прокуратура, МВД, Роспотребнадзор, Росздравнадзор. В течение нескольких часов депутатские запросы будут во всех этих ведомствах. Берем на контроль. Будем добиваться возбуждения уголовных дел в отношении чиновников, санкционировавших это безобразие», – Владимир Бурматов.

Депутат напоминает, что такие цирки до сих пор работают из-за того, что Минкульт не утвердил подзаконные акты к закону «Об ответственном обращении с животными». Министерство культуры должно было подготовить их до конца июня, прописав там условия, которые остановят деятельность «кочующих шапито», но документов до сих пор нет, и «цирки продолжают ездить».

В свою очередь Министерство здравоохранения Иркутской области опровергает обвинения, подчеркивая, что к больнице цирковая площадка не относится.

Главврач медицинского учреждения также добавляет, что у передвижного цирка есть все необходимые разрешения – от ветеринарных книжек до одобрения городской администрации. Дрессировщики настаивают, что звери содержатся согласно всем санитарным нормам, а возле забора медведь оказался «по просьбам жителей»: зверя вывели погулять, и люди захотели его сфотографировать.

Так или иначе, но сам факт эксплуатации животных в цирке в наши дни находит все меньше сторонников: соответствующие запреты принимают многие страны мира. Узнайте о том, какой закон рассматривается в России.