Депутат напоминает, что такие цирки до сих пор работают из-за того, что Минкульт не утвердил подзаконные акты к закону «Об ответственном обращении с животными». Министерство культуры должно было подготовить их до конца июня, прописав там условия, которые остановят деятельность «кочующих шапито», но документов до сих пор нет, и «цирки продолжают ездить».



В свою очередь Министерство здравоохранения Иркутской области опровергает обвинения, подчеркивая, что к больнице цирковая площадка не относится.