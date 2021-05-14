Перекличка тигра и оленя попала на видео в Приморье

Ученым удалось установить личность полосатого «крикуна». Это взрослый самец под номером T37M, обитающий в приграничной зоне центральной части «Земли леопарда». Специалисты наблюдают за ним при помощи фотоловушек с 2015 года: T37M не менее девяти лет. На «Земле леопарда» обитает не более четырех таких крупных самцов-старожилов.

В некоторых случаях амурские тигры могут использовать вокализацию в сезон размножения, чтобы привлечь громким рычанием партнера. Особые звуки может издавать мать-тигрица, которая зовет своих детенышей. У полосатых хищников есть и другие способы обмена информацией. Например, они могут заявлять о себе с помощью визуальных и запаховых меток. В свою очередь свист оленя – сигнал тревоги для сородичей, предупреждающий о потенциальной опасности.

«Земля леопарда» обладает самой большой плотностью тигров среди всех российских заповедников и нацпарков. Здесь зафиксирован 31 взрослый амурский тигр. Следить за их благополучием помогает сеть фотомониторинга. Полосатый узор на шкуре тигров индивидуален, поэтому каждой особи присвоен идентификационный номер.