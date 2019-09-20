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Природа

Пересохло озеро Корония, некогда одно из крупнейших в Греции

20 сентября 2019
Озеро Корония, Греция. Викимедиа
Фото: Wikimedia Commons
Мертвая рыба
В результате обмеления Коронии погибли десятки тысяч рыб
Фото: Pixabay
Скоро озеро Корония может исчезнуть с географических карт.

Озеро Корония находится в охраняемом природном заповеднике на севере Греции. Первоначально охватывающее 4500 гектаров, за последние три десятилетия оно сократилось примерно до трети своего первоначального размера.

В четверг представители государственных органов по охране окружающей среды заявили, что уровень воды в озере за последние три года снизился более чем на 70% – до 80 сантиметров. Падения уровня воды вызвало гибель карпа, солнечной рыбы и других пресноводных рыб.

Димитра Бобори, адъюнкт-профессор биологии в Университете Салоник и старший администратор озера, сказал, что концентрация растворенного кислорода в воде упала ниже критического уровня, что ускорило гибель рыб.

«Из-за высоких температур растворимость кислорода в оставшейся массе воды ограничена. Мы отправили образцы мертвой рыбы и воды для токсикологических испытаний, так как высокие температуры также приводят к повышению уровня токсичности», – говорит Бобори.

«Нет никаких сомнений в том, что за последние 20 лет погода в этом регионе стала более жаркой, и эта тенденция ухудшается», – сказал профессор метеорологии и климатологии в Университете Салоник Продромос Занис.

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