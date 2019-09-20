Пересохло озеро Корония, некогда одно из крупнейших в Греции

Озеро Корония находится в охраняемом природном заповеднике на севере Греции. Первоначально охватывающее 4500 гектаров, за последние три десятилетия оно сократилось примерно до трети своего первоначального размера.

В четверг представители государственных органов по охране окружающей среды заявили, что уровень воды в озере за последние три года снизился более чем на 70% – до 80 сантиметров. Падения уровня воды вызвало гибель карпа, солнечной рыбы и других пресноводных рыб.

Димитра Бобори, адъюнкт-профессор биологии в Университете Салоник и старший администратор озера, сказал, что концентрация растворенного кислорода в воде упала ниже критического уровня, что ускорило гибель рыб.

«Из-за высоких температур растворимость кислорода в оставшейся массе воды ограничена. Мы отправили образцы мертвой рыбы и воды для токсикологических испытаний, так как высокие температуры также приводят к повышению уровня токсичности», – говорит Бобори.