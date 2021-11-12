1 на 100 миллионов: в США поймали редчайшего перламутрового омара

В минувшие выходные редчайший перламутровый лобстер попал в ловушку у побережья штата Мэн. Омара, получившего имя Хэдди, поймал Билл Копперсмит из компании Get Maine Lobster, занимающейся прямыми продажами морепродуктов в Портленде.

Омары, обитающие у атлантического побережья Северной Америки, обычно мутного, зелено-коричневого цвета. При приготовлении они становятся оранжево-красными. Но некоторые американские омары бывают необычных цветов: так, рыбакам попадались ярко-синий, желтый, ярко-красный, оранжевый, белый и даже прозрачный омары. Некоторые лобстеры даже бывают сразу двух цветов – по одному с каждой стороны тела.

Примерно один из каждых двух миллионов омаров может быть синим, в то время как вероятность найти желтого – один на 30 миллионов. Белые и перламутровые лобстеры – самые редкие, шанс найти такого примерно 1 на 100 миллионов.