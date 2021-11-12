1 на 100 миллионов: в США поймали редчайшего перламутрового омара

В минувшие выходные редчайший перламутровый лобстер попал в ловушку у побережья штата Мэн. Омара, получившего имя Хэдди, поймал Билл Копперсмит из компании Get Maine Lobster, занимающейся прямыми продажами морепродуктов в Портленде.
Омары, обитающие у атлантического побережья Северной Америки, обычно мутного, зелено-коричневого цвета. При приготовлении они становятся оранжево-красными. Но некоторые американские омары бывают необычных цветов: так, рыбакам попадались ярко-синий, желтый, ярко-красный, оранжевый, белый и даже прозрачный омары. Некоторые лобстеры даже бывают сразу двух цветов – по одному с каждой стороны тела.
Примерно один из каждых двух миллионов омаров может быть синим, в то время как вероятность найти желтого – один на 30 миллионов. Белые и перламутровые лобстеры – самые редкие, шанс найти такого примерно 1 на 100 миллионов.
Цвет омара определяется пигментом под названием астаксантин, и форма этого соединения изменяется, когда с ним связываются другие белки. Когда омара варят, химические связи, удерживающие белки с пигментом, разрываются, высвобождая астаксантин из панциря и кожи и заставляя животное принимать привычную нам ярко-красную расцветку.
Перламутровая окраска Хэдди может быть связана с необычно низким уровнем астаксантина у лобстера из-за его диеты с низким содержанием этого пигмента. Это могло произойти, если омар питался в основном рыбой и не придерживался типичного рациона, состоящего из богатых астаксантином крабов и креветок.
Согласно другому предположению, этот окрас может быть результатом генетической мутации, которая изменяет белки, связывающиеся с пигментом, и меняет видимый цвет.
Поскольку необычная окраска Хэдди делает его особенно уязвимым для хищников, было решено не выпускать омара обратно в океан. Вместо этого гендиректор Get Maine Lobster Марк Мюррелл передал его Научному центру морского побережья, где Хэдди сможет общаться с другими лобстерами и будет находиться в безопасности до конца своих дней.
Посмотрите на другую диковинку – ярко-синего омара.