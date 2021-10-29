Пернатые гурманы: в Патагонии птицы регулярно лакомятся трюфелями

Ученые выяснили, что целых два вида птиц регулярно включают в свое меню трюфели. Раньше считалось, что их употребляют в пищу только млекопитающие.

Правда, чтобы узнать этот любопытный факт, биологам пришлось потрудиться. Мэтью Смит из Университета Флориды и его коллеги собрали 169 образцов фекалий птиц, которые принадлежали в основном двум видам: чукао тапакуло (Scelorchilus rubecula) и чернозобому хуэту (Pteroptochos tarnii). Образцы были собраны вдоль 700-километрового разреза через Патагонию в период с 2018 по 2019 год.

Исследователи идентифицировали споры трюфелей в 42 процентах образцов помета чукао тапакуло и 30 процентах образцов помета чернозобого хуэта. Более того, команда обнаружила, что многие споры в образцах фекалий остались нетронутыми и жизнеспособными!