Пернатые гурманы: в Патагонии птицы регулярно лакомятся трюфелями
Ученые выяснили, что целых два вида птиц регулярно включают в свое меню трюфели. Раньше считалось, что их употребляют в пищу только млекопитающие.
Правда, чтобы узнать этот любопытный факт, биологам пришлось потрудиться. Мэтью Смит из Университета Флориды и его коллеги собрали 169 образцов фекалий птиц, которые принадлежали в основном двум видам: чукао тапакуло (Scelorchilus rubecula) и чернозобому хуэту (Pteroptochos tarnii). Образцы были собраны вдоль 700-километрового разреза через Патагонию в период с 2018 по 2019 год.
Исследователи идентифицировали споры трюфелей в 42 процентах образцов помета чукао тапакуло и 30 процентах образцов помета чернозобого хуэта. Более того, команда обнаружила, что многие споры в образцах фекалий остались нетронутыми и жизнеспособными!
Трюфели растут под землей – соответственно, они не могут распространять свои споры по ветру или другим внешним способом. Так что грибы полагаются на животных, которые съедают плодовые тела, а затем отправляют жизнеспособные споры в дальнейший путь при дефекации.
Полученные данные свидетельствуют о том, что птицы тоже играют важную роль в распространении трюфелей в новые районы лесов Патагонии. Также они свидетельствуют, что грибы составляют большую часть рациона этих птиц.
Команда обнаружила, что трюфели, съеденные птицами, не имели запаха, в отличие от типичных трюфелей, потребляемых млекопитающими. Однако многие трюфели были маленькими и ярко окрашенными, напоминающими ягоды. Это говорит о том, что трюфели в этом регионе могли эволюционировать специально для привлечения птиц.
Мы привыкли считать трюфели деликатесами, которые могут стоить тысячи долларов за килограмм, однако существуют сотни разных видов трюфелей, пишут исследователи.
По словам авторов работы, распространение спор трюфелей не только приводит к распространению грибов, но и приносит пользу многим видам деревьев. «Эти грибы образуют микоризу, взаимосвязь, при которой гриб помогает растению поглощать питательные вещества в обмен на сахар из растения», – отмечают они.