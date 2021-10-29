Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Природа

Пернатые гурманы: в Патагонии птицы регулярно лакомятся трюфелями

National Geographic Россия
29 октября 2021
001.jpg
Чукао тапакуло
Фото: Nick Warner / flickr.com
Два вида птиц играют важную роль в распространении спор гриба.

Ученые выяснили, что целых два вида птиц регулярно включают в свое меню трюфели. Раньше считалось, что их употребляют в пищу только млекопитающие. 

Правда, чтобы узнать этот любопытный факт, биологам пришлось потрудиться. Мэтью Смит из Университета Флориды и его коллеги собрали 169 образцов фекалий птиц, которые принадлежали в основном двум видам: чукао тапакуло (Scelorchilus rubecula) и чернозобому хуэту (Pteroptochos tarnii). Образцы были собраны вдоль 700-километрового разреза через Патагонию в период с 2018 по 2019 год.

Исследователи идентифицировали споры трюфелей в 42 процентах образцов помета чукао тапакуло и 30 процентах образцов помета чернозобого хуэта. Более того, команда обнаружила, что многие споры в образцах фекалий остались нетронутыми и жизнеспособными!

Шампиньон
Читайте такжеЕсли съедать один гриб в день, можно снизить риск возникновения рака

Трюфели растут под землей – соответственно, они не могут распространять свои споры по ветру или другим внешним способом. Так что грибы полагаются на животных, которые съедают плодовые тела, а затем отправляют жизнеспособные споры в дальнейший путь при дефекации. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что птицы тоже играют важную роль в распространении трюфелей в новые районы лесов Патагонии. Также они свидетельствуют, что грибы составляют большую часть рациона этих птиц.

Команда обнаружила, что трюфели, съеденные птицами, не имели запаха, в отличие от типичных трюфелей, потребляемых млекопитающими. Однако многие трюфели были маленькими и ярко окрашенными, напоминающими ягоды. Это говорит о том, что трюфели в этом регионе могли эволюционировать специально для привлечения птиц.

«Такой симбиоз представляет собой новую форму взаимодействия трюфелей и животных, которая возникла в регионе с небольшим количеством потенциальных распространителей среди млекопитающих», – Райан Стивенс, соавтор исследования.

Мы привыкли считать трюфели деликатесами, которые могут стоить тысячи долларов за килограмм, однако существуют сотни разных видов трюфелей, пишут исследователи. 

По словам авторов работы, распространение спор трюфелей не только приводит к распространению грибов, но и приносит пользу многим видам деревьев. «Эти грибы образуют микоризу, взаимосвязь, при которой гриб помогает растению поглощать питательные вещества в обмен на сахар из растения», – отмечают они. 

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Квадрокоптер, iPhone 13 Pro Max и другие призы ждут: участвуйте в фотоконкурсе «Широка моя страна»

Сайгак

Сайгаки: ликбез о степных антилопах

Хищная птица

Мы пойдем на Север: экотуризм в нацпарке «Онежское Поморье»