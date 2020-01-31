Пернатый спецназ: как альбатросы помогают ловить браконьеров

Как поясняют авторы исследования, все зарегистрированные рыболовные суда имеют автоматическую идентификационную систему (AIS), которая должна оставаться активированной. Если сигнал замолкает на территории национальных вод – речь может идти о незаконном вылове рыбы. Но и при этом судну нужен радар для навигации и предотвращения столкновений.



Большинство обычных систем мониторинга в этих ситуациях не применить: авиация и спутники слишком дорогие. Кроме того, спутники могут обнаружить суда только с определенной точки орбиты, тогда как альбатрос заметит судно с расстояния 30 километров и начнет приближаться к нему, не привлекая внимания.



Тестирование новой системы мониторинга с помощью птиц велось в течение шести месяцев начиная с декабря 2018 года. 169 альбатросов патрулировали более 47 миллионов квадратных километров открытого океана, зарегистрировав свыше 600 000 местоположений и более 5000 сигналов радара с 353 судов. Около 28% сигналов оказались посланы с судов, которые отключили свои системы AIS, что говорило о нелегальной деятельности.

Однако использование альбатросов в поисках браконьеров имеет и отрицательную сторону: нарушители закона не остановятся перед тем, чтобы отстреливать птиц. Авторы идеи просят учитывать этот аспект перед тем, как превращать эксперимент в регулярную практику.



Миссия, получившая название Ocean Sentinel, является частью более широкой программы, в рамках которой животные помогают людям в сборе данных. Технология также применяется в Новой Зеландии и на Гавайях, где акулы и морские черепахи мониторят экологическую ситуацию.



Узнайте, сколько в мире альбатросов.