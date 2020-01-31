Пернатый спецназ: как альбатросы помогают ловить браконьеров

Ученые из Французского национального центра научных исследований решили использовать альбатросов в борьбе с браконьерством. Птицы оказались идеально приспособлены для этой миссии: они преодолевают большие расстояния, проводя в открытом море долгие месяцы, и всегда замечают лодки: их привлекает рыба или ее остатки, выброшенные за борт. Разместив на альбатросах отслеживающие устройства, можно получать обширный объем данных.
Специалисты разработали небольшие легкие аппараты на солнечных батареях. С помощью GPS-антенны отслеживается местоположение альбатроса, а еще две антенны предназначены для обнаружения судового радара и отправки данных. Миниатюрные аппараты были закреплены на спинах птиц, и, по результатам тестов, дискомфорта они не вызывали.
Как поясняют авторы исследования, все зарегистрированные рыболовные суда имеют автоматическую идентификационную систему (AIS), которая должна оставаться активированной. Если сигнал замолкает на территории национальных вод – речь может идти о незаконном вылове рыбы. Но и при этом судну нужен радар для навигации и предотвращения столкновений.
Большинство обычных систем мониторинга в этих ситуациях не применить: авиация и спутники слишком дорогие. Кроме того, спутники могут обнаружить суда только с определенной точки орбиты, тогда как альбатрос заметит судно с расстояния 30 километров и начнет приближаться к нему, не привлекая внимания.
Тестирование новой системы мониторинга с помощью птиц велось в течение шести месяцев начиная с декабря 2018 года. 169 альбатросов патрулировали более 47 миллионов квадратных километров открытого океана, зарегистрировав свыше 600 000 местоположений и более 5000 сигналов радара с 353 судов. Около 28% сигналов оказались посланы с судов, которые отключили свои системы AIS, что говорило о нелегальной деятельности.
Однако использование альбатросов в поисках браконьеров имеет и отрицательную сторону: нарушители закона не остановятся перед тем, чтобы отстреливать птиц. Авторы идеи просят учитывать этот аспект перед тем, как превращать эксперимент в регулярную практику.
Миссия, получившая название Ocean Sentinel, является частью более широкой программы, в рамках которой животные помогают людям в сборе данных. Технология также применяется в Новой Зеландии и на Гавайях, где акулы и морские черепахи мониторят экологическую ситуацию.
Узнайте, сколько в мире альбатросов.