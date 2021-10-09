Персидские ковры умеют фехтовать пенисами: видео

К плоским червям (Plathelminthes) относится от 13 тысяч до 20 тысяч первичноротых беспозвоночных. Тип этих животных отличается разнообразием размеров, форм, окраски и поведения, в том числе – брачного. Наиболее необычный механизм размножения демонстрируют представители рода Pseudobiceros, куда входит около трех десятков видов. Как и все плоские черви, они являются гермафродитами, но самооплодотворение им не свойственно. Операторы BBC сняли красочный ролик, раскрывающий секреты воспроизводства этого рода на примере морского «персидского ковра».

Такое имя плоский червь Pseudobiceros bedfordi получил за свой эффектный внешний вид. Его характерный узор состоит из коричневого или черного фона с поперечными двусторонними розовыми линиями, расположенными вокруг множества ярко-желтых пятен. Нижняя сторона тела – бледно-розовая, края – неровные, и на передней части тела есть два вертикальных псевдощупальца. Размер животного составляет 8-10 см.