Персидские ковры умеют фехтовать пенисами: видео

К плоским червям (Plathelminthes) относится от 13 тысяч до 20 тысяч первичноротых беспозвоночных. Тип этих животных отличается разнообразием размеров, форм, окраски и поведения, в том числе – брачного. Наиболее необычный механизм размножения демонстрируют представители рода Pseudobiceros, куда входит около трех десятков видов. Как и все плоские черви, они являются гермафродитами, но самооплодотворение им не свойственно. Операторы BBC сняли красочный ролик, раскрывающий секреты воспроизводства этого рода на примере морского «персидского ковра».
Такое имя плоский червь Pseudobiceros bedfordi получил за свой эффектный внешний вид. Его характерный узор состоит из коричневого или черного фона с поперечными двусторонними розовыми линиями, расположенными вокруг множества ярко-желтых пятен. Нижняя сторона тела – бледно-розовая, края – неровные, и на передней части тела есть два вертикальных псевдощупальца. Размер животного составляет 8-10 см.
Worms can be beautiful, too (Persian carpet flatworm, Pseudobiceros bedfordi) #deepsn http://t.co/YSWNCFiEs4 pic.twitter.com/QHpNjMOg2N— Open Ocean Exploration (@RebeccaRHelm) February 9, 2015
Когда приходит время продолжать род, персидский ковер находит партнера, а затем решительно уклоняется от беременности. Два существа, обладающие одинаковым набором половых признаков, одинаково способны забеременеть и выносить яйца, но никто из них не хочет этого делать. Задачей является лишь оставить свои гены, а трудоемкую часть червь стремится переложить на второго участника процесса.
Результатом становится ожесточенная схватка. Животное обладает двумя пенисами, и пока один из этих органов стремится к совокуплению, второй становится барьером для соперника. Особенности анатомии персидского ковра таковы, что для оплодотворения достаточно вонзить пенис в любую часть тела партнера. Поэтому брачные игры выглядят следующим образом: одним пенисом животные защищают себя от проникновения, а другим стараются совершить половой акт. В этот момент они напоминают фехтовальщиков.
Бой может длиться до часа, но рано или поздно один из червей побеждает и после спаривания тут же уплывает как можно дальше. Тот персидский ковер, кому предстоит стать родителем, на такую скорость сразу не способен: на его теле зияет рана, образованная уколом шпаги-пениса.
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