Песчаная змея против молодого варана: кто победит?

Если вы попадете в африканский заповедник, то наверняка начнете вертеть головой в поисках «большой пятерки» — слона, носорога, льва, леопарда и буйвола — или других животных, являющихся участниками захватывающих сцен из жизни дикой природы. Однако опыт показывает, что иногда лучше присматриваться к деталям и внимательнее глядеть под ноги: даже там может развернуться жаркая битва!
В этом убедилась Кристи Деланж (Kristy DeLange), которая вместе с семьей отправилась в частный заповедник в ЮАР Мала-Мала. Она рассказывает, что сидела на крыльце домика и читала книгу, когда движение вблизи привлекло ее внимание. Приглядевшись, Кристи увидела сражающихся рептилий: изменчивая песчаная змея (Psammophis subtaeniatus) напала на молодого варана (Varanus) и явно намеревалась им поужинать, но ящерица так просто не сдавалась. Она тоже вцепилась челюстями в противницу и отказывалась ее выпускать, в то же время активно пытаясь вырваться из тесной змеиной хватки.
Обе рептилии катались по земле, не отпуская друг друга, и сперва Кристи даже не могла понять, кто из них был охотником, а кто — жертвой. Перевес был то на стороне одного животного, то на стороне другого. Поединок длился без малого два часа, и никто не желал уступать.
До последнего было непонятно, кто из животных победит, но вскоре ящерица выдохлась, а змея воспользовалась этим и окончательно одолела жертву, а затем приступила к заслуженной трапезе.
Кристи рассказывает, что она вместе с друзьями была удивлена, когда змея смогла заглотить всего варана целиком. Она отмечает, что жертва была достаточно крупной для рептилии, поэтому той, возможно, не понадобится есть еще пару недель.
Посмотрите на смертельный поединок двух ядовитых созданий: чёрной вдовы и скорпиона.