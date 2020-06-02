Песчаная змея против молодого варана: кто победит?

Если вы попадете в африканский заповедник, то наверняка начнете вертеть головой в поисках «большой пятерки» — слона, носорога, льва, леопарда и буйвола — или других животных, являющихся участниками захватывающих сцен из жизни дикой природы. Однако опыт показывает, что иногда лучше присматриваться к деталям и внимательнее глядеть под ноги: даже там может развернуться жаркая битва!

В этом убедилась Кристи Деланж (Kristy DeLange), которая вместе с семьей отправилась в частный заповедник в ЮАР Мала-Мала. Она рассказывает, что сидела на крыльце домика и читала книгу, когда движение вблизи привлекло ее внимание. Приглядевшись, Кристи увидела сражающихся рептилий: изменчивая песчаная змея (Psammophis subtaeniatus) напала на молодого варана (Varanus) и явно намеревалась им поужинать, но ящерица так просто не сдавалась. Она тоже вцепилась челюстями в противницу и отказывалась ее выпускать, в то же время активно пытаясь вырваться из тесной змеиной хватки.

Обе рептилии катались по земле, не отпуская друг друга, и сперва Кристи даже не могла понять, кто из них был охотником, а кто — жертвой. Перевес был то на стороне одного животного, то на стороне другого. Поединок длился без малого два часа, и никто не желал уступать.