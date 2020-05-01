Песчаные дюны Маспаломаса вернули себе первозданный вид

Одна из самых известных туристических достопримечательностей Испании подверглась чудесному преобразованию, которое ошеломило и восхитило экологов. Волнистые песчаные дюны Маспаломаса на острове Гран-Канария привлекают сотни тысяч туристов ежегодно, и такое повышенное внимание вредит местному пейзажу.
Spain's famous tourist attraction has undergone a miraculous transformation due to the lockdown. The undulating Maspalomas sand dunes in Gran Canaria attract hundreds of thousands of tourists every year but not a footprint to be seen. pic.twitter.com/9c4DvOkLL9— grant (@grantburt) April 30, 2020
Защитники природы постоянно просят отдыхающих не разрушать естественную среду, рисуя на песке картины, символы, сердечки или инициалы, некоторые из которых можно даже разглядеть из космоса, как и тысячи других следов. Всего год назад они предупреждали, что природная красота района может быть разрушена и потеряна навсегда, если посетители не изменят свое поведение. Ситуация стала настолько плохой, что в аэропортах на острове начали раздавать специальные листовки с призывами для туристов.
👏👏 El confinamiento devuelve a las Dunas de Maspalomas sus ondulaciones y aspecto "de ensueño no visto en 50 años" #grancanaria #canarias #coronavirushttps://t.co/X1xjIP0cl4 pic.twitter.com/AQlmU1H4ce— Canarias Ahora (@Cahora) April 30, 2020
Теперь, спустя шесть недель после того, как Испания объявила карантин из-за пандемии коронавируса, знаменитые дюны предстали такими, какими их не видели уже 50 лет. Из-за полного отсутствия отдыхающих и решения правительства закрыть все пляжи, Маспаломас вернулся к первозданному состоянию, с крутыми дюнами и без единого следа человеческого присутствия.
La naturaleza no nos echa de menos, al contrario.— Paola Llinares (@paolallinares) April 30, 2020
Informa @GranCanariaCab de que el proyecto Masdunas, para recuperar las Dunas de Maspalomas, avanza a mayor velocidad gracias al confinamiento.
Sin pisadas humanas, indica que este es el aspecto de hace 50 años.
📷 M.A. Peña. pic.twitter.com/cnqJoJ51f8
Песчаные дюны находятся в особом природном заповеднике с высокой степенью защиты и считаются одной из самых знаковых экосистем Гран-Канарии, покрывая площадь около 400 гектаров.
Взгляните на новоизученный вид самой причудливой черепахи на свете.