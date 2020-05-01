Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Песчаные дюны Маспаломаса вернули себе первозданный вид

Михаил Сысоев
01 мая 2020
Маспаломас
Фото: El Coleccionista de Instantes Fotografía & Video
Вот уже шесть недель как на пляжах Канарских островов нет туристов.

Одна из самых известных туристических достопримечательностей Испании подверглась чудесному преобразованию, которое ошеломило и восхитило экологов. Волнистые песчаные дюны Маспаломаса на острове Гран-Канария привлекают сотни тысяч туристов ежегодно, и такое повышенное внимание вредит местному пейзажу.

Защитники природы постоянно просят отдыхающих не разрушать естественную среду, рисуя на песке картины, символы, сердечки или инициалы, некоторые из которых можно даже разглядеть из космоса, как и тысячи других следов. Всего год назад они предупреждали, что природная красота района может быть разрушена и потеряна навсегда, если посетители не изменят свое поведение. Ситуация стала настолько плохой, что в аэропортах на острове начали раздавать специальные листовки с призывами для туристов.

Теперь, спустя шесть недель после того, как Испания объявила карантин из-за пандемии коронавируса, знаменитые дюны предстали такими, какими их не видели уже 50 лет. Из-за полного отсутствия отдыхающих и решения правительства закрыть все пляжи, Маспаломас вернулся к первозданному состоянию, с крутыми дюнами и без единого следа человеческого присутствия.

«Коронавирус и чрезвычайное положение, имеющие тяжелые последствия для населения, тем не менее способствуют восстановлению важных экологических процессов в различных средах. Более половины песка, перемещенного с вершины соседней Плайя-де-Эль-Инглес, уже было включено в систему природой благодаря морской динамике», — Мигель Анхель Пенья, технический директор проекта «Дюны Маспаломаса».

Песчаные дюны находятся в особом природном заповеднике с высокой степенью защиты и считаются одной из самых знаковых экосистем Гран-Канарии, покрывая площадь около 400 гектаров.

Взгляните на новоизученный вид самой причудливой черепахи на свете.

рекомендации
Фотоаппарат generic icon

Фотографируем дома

Человек

Как выглядел человек, живший 1300 лет назад: реконструкция лица