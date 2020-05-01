Песчаные дюны Маспаломаса вернули себе первозданный вид

Песчаные дюны находятся в особом природном заповеднике с высокой степенью защиты и считаются одной из самых знаковых экосистем Гран-Канарии, покрывая площадь около 400 гектаров.

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