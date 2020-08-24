Пещерный разбойник с когтями

В пещерах на юго-западе штата Орегона обитает необычный паук Trogloraptor marchingtoni, внешний вид которого может вызвать страх. И причина не в его размере, ведь он достаточно небольшой. Дело в том, что этот паук имеет на своих длинных ногах (около 8 см) зазубренные когти в виде крюков. Даже название Trogloraptor marchingtoni говорит о его особенности — вторая его часть дана пауку в честь первооткрывателя Нила Марчингтона, а первая переводится как «пещерный разбойник».

Исследователи считают, что когти необходимы пауку для охоты. Так, в ожидании добычи T. marchingtoni висит вниз головой на своей паутине, а когда какое-нибудь насекомое пролетает мимо, он хватает его своими когтями. Впрочем, это только предположение и, к тому же, ещё неизвестно, каких именно насекомых предпочитает «пещерный разбойник». Помимо когтей, у паука есть и другое «оружие» — яд. Однако опасен ли он для человека, не ясно. В любом случае, несмотря на свой грозный вид и ядовитость, паук крайне пуглив и не агрессивен.

В природе этот паук уникален и является единственным видом, относящимся к роду Trogloraptor. Он был обнаружен в пещерах Орегона, но ученые не исключают, что особи Т. marchingtoni могут жить и в других пещерах Северной Америки.

Интересно, что пауки Trogloraptor marchingtoni обладают примитивной дыхательной системой. Это позволяет ученым полагать, что «пещерные разбойники» произошли от древних пауков приблизительно 130 миллионов лет назад.

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