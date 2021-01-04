Пессимизм заразен: доказано воронами

Вороны входят в число наиболее умных птиц. Ранее ученые показали, как те умело используют инструменты для переноски тяжестей и проявляют другие когнитивные способности. Новые эксперименты, которые проводили биологи из университета Вены, были посвящены психологическим аспектам.



В течение трех месяцев пять самцов и три самки обыкновенного ворона содержались в общем вольере. После того, как птицы хорошо узнали друг друга, ученые предложили им две деревянные коробки: пустую и содержащую кусочек сыра. Одновременно фиксировалась реакция птиц на угощение или разочарование: найдя сыр, они качали головой и радостно его клевали, тогда как при отсутствии ожидаемого лакомства вороны «выпускали пар», нанося лапками удары или копая землю.



Усложнив задачу, люди поместили в клетку третью коробку-загадку. В ней находился либо собачий корм, привлекающий птиц, либо морковь — продукт, не входящий в их рацион. Вороны были разбиты на пары таким образом, что один из них исследовал коробку с неизвестным содержимым, тогда как другой мог лишь наблюдать за ним из-за решетки.