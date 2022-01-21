Пингвин снял поразительное селфи-видео своей охоты на сардин

Кадры были сняты в проливе Бигль у Исла-Мартильо, на Огненной Земле, где WCS поддерживает сохранение пингвинов более 20 лет.

Камера была предоставлена ​​проектом Tawaki Project и установлена ​​на пингвина командой CADIC-CONICET в рамках совместного исследования экологии кормления, проведенного WCS Аргентина совместно с Antarctic Research.

Субантарктические пингвины обычно ищут пищу у морского дна, но кадры показали, что, если они наткнутся на косяк наживки по пути, то не упустят возможности поесть.