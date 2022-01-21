Пингвин снял поразительное селфи-видео своей охоты на сардин

Аргентинская программа Общества охраны дикой природы (WCS) выпустила удивительное подводное селфи-видео, недавно снятое самцом субантарктического пингвина (Pygoscelis papua), оснащенным специальной камерой.
На кадрах видно, как пингвин с поразительной скоростью и ловкостью лавирует в воде, таранит косяки сардин, хватает отдельных рыб и быстро их проглатывает. Вдалеке можно увидеть и других пингвинов, а также ныряющих бакланов и альбатросов.
Кадры были сняты в проливе Бигль у Исла-Мартильо, на Огненной Земле, где WCS поддерживает сохранение пингвинов более 20 лет.
Камера была предоставлена проектом Tawaki Project и установлена на пингвина командой CADIC-CONICET в рамках совместного исследования экологии кормления, проведенного WCS Аргентина совместно с Antarctic Research.
Субантарктические пингвины обычно ищут пищу у морского дна, но кадры показали, что, если они наткнутся на косяк наживки по пути, то не упустят возможности поесть.
«Мы прикрепили устройство только для одного похода за кормом, а по возвращении пингвина мы отсоединили устройство и следили за успехом размножения гнезда. Пингвин продолжал выполнять свои родительские обязанности и заботиться о потомстве», — говорит соавтор исследования Рая Рэй.
Под водой папуанские пингвины достигают скорости 36 км/ч, что делает их быстрейшими из всех пингвинов. Глубина погружения может достигать двухсот метров.