Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Природа

Пингвин запрыгнул в лодку, спасаясь от косаток: видео

National Geographic Россия
09 марта 2021
_-.jpg
Успешный побег от хищников.

40-летний блогер-путешественник Мэтт Карстен и его 32-летняя жена Анна отправились в путешествие к айсбергам в проливе Жерлаш в Антарктиде, когда большая группа косаток (Orcinus orca) подплыла к их лодке «Зодиак».

Хищники заметили плывшего поблизости субантарктического пингвина (Pygoscelis papua) и бросились в погоню. Чтобы избежать неминуемой гибели пингвин попытался запрыгнуть в лодку с туристами, но у него это получилось только со второй попытки.

По словам Карстена, косатки некоторое время плыли за лодкой, но в конечном итоге оставили пингвина с его новыми друзьями.

«Было безумием видеть лично. Это было похоже на просмотр фильма National Geographic. Я полагаю, что пингвин очень обрадовался, что сбежал от косаток», — Мэтт Карстен.

Как рассказал Карстен, пингвин оставался в лодке, пока она не отплыла на безопасное расстояние от косаток, а затем прыгнул в ледяную воду.

рекомендации
Большая дикая кошка

Спецрубрика к Дню кошек: дикие кошачьи, о которых вы не слышали

Ноутбук, компьютер

ASUS ZenBook Duo 14 в руках художницы. Рассказывает Антония Лев