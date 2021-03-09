Пингвин запрыгнул в лодку, спасаясь от косаток: видео

Успешный побег от хищников.
40-летний блогер-путешественник Мэтт Карстен и его 32-летняя жена Анна отправились в путешествие к айсбергам в проливе Жерлаш в Антарктиде, когда большая группа косаток (Orcinus orca) подплыла к их лодке «Зодиак».
Хищники заметили плывшего поблизости субантарктического пингвина (Pygoscelis papua) и бросились в погоню. Чтобы избежать неминуемой гибели пингвин попытался запрыгнуть в лодку с туристами, но у него это получилось только со второй попытки.
По словам Карстена, косатки некоторое время плыли за лодкой, но в конечном итоге оставили пингвина с его новыми друзьями.
«Было безумием видеть лично. Это было похоже на просмотр фильма National Geographic. Я полагаю, что пингвин очень обрадовался, что сбежал от косаток», — Мэтт Карстен.
Как рассказал Карстен, пингвин оставался в лодке, пока она не отплыла на безопасное расстояние от косаток, а затем прыгнул в ледяную воду.