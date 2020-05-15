Пингвины крадутся мимо морских слонов и пытаются отыскать детенышей: видео

Далеко-далеко, на субантарктическом острове Южная Георгия, можно встретить целые толпы южных морских слонов (Mirounga leonina) и королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus). Одни — громадные тюлени весом в несколько тонн, длиной больше пяти метров, довольно устрашающие внешне и с агрессивным нравом. Другие — нелетающие птицы, напоминающие императорских пингвинов, но несколько ниже: королевские пингвины достигают лишь одного метра в высоту.

Сразу несколько роботов-шпионов под личинами взрослого пингвина, его птенца и птицы-дрона следили за тем, как родители-пингвины возвращаются из океана с охоты, пытаются тихонько пройти мимо чутко дремлющих на солнце морских слонов, а затем отчаянно ищут своих птенцов, чтобы наконец накормить их — срыгнуть из клюва в клюв полупереваренную и обработанную ферментами рыбную кашицу.

Видео является частью проекта телеканала PBS «Nature in the Wild». Съемка ведется непосредственно из гущи событий: к зверям подсаживают роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличается от представителей каждого из выбранных видов животных и даже может воспроизводить ряд типичных для них действий. «Внедрившись», шпион ведет съемку, что позволяет больше узнать о поведении представителей фауны собственными глазами.

И это выглядит уморительно.