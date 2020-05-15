Пингвины крадутся мимо морских слонов и пытаются отыскать детенышей: видео

Далеко-далеко, на субантарктическом острове Южная Георгия, можно встретить целые толпы южных морских слонов (Mirounga leonina) и королевских пингвинов (Aptenodytes patagonicus). Одни — громадные тюлени весом в несколько тонн, длиной больше пяти метров, довольно устрашающие внешне и с агрессивным нравом. Другие — нелетающие птицы, напоминающие императорских пингвинов, но несколько ниже: королевские пингвины достигают лишь одного метра в высоту.
Сразу несколько роботов-шпионов под личинами взрослого пингвина, его птенца и птицы-дрона следили за тем, как родители-пингвины возвращаются из океана с охоты, пытаются тихонько пройти мимо чутко дремлющих на солнце морских слонов, а затем отчаянно ищут своих птенцов, чтобы наконец накормить их — срыгнуть из клюва в клюв полупереваренную и обработанную ферментами рыбную кашицу.
Видео является частью проекта телеканала PBS «Nature in the Wild». Съемка ведется непосредственно из гущи событий: к зверям подсаживают роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличается от представителей каждого из выбранных видов животных и даже может воспроизводить ряд типичных для них действий. «Внедрившись», шпион ведет съемку, что позволяет больше узнать о поведении представителей фауны собственными глазами.
И это выглядит уморительно.
Сперва пингвины на цыпочках крадутся к оставленным птенцам, лавируя между тысячами морских слонов. Те больше похожи на бесформенные валуны, пока не приоткроют глаза навыкате или не раскроют пасть, которая у самцов украшена кожаным мешком на носу. Эти кожаные мешки могут раздуваться во время волнения или брачных боев с другими самцами (именно за них этих тюленей и прозвали слонами — ну, и за невероятно тучные размеры).
Морские слоны не питаются пингвинами и не убивают их — большую часть их рациона составляют кальмары. Но если рассердить такого крупного зверя, пингвинам точно придется убегать врассыпную, пока неуклюжий (но только на суше) тюлень пытается неловкими прыжками догнать чужаков и прогнать их со своей территории.
Преодолев слоновье лежбище и оказавшись в толпе голодных птенцов, еще не сменивших невзрачный бурый пушок (благодаря которому они похожи на сердитые плюшевые игрушки) на нарядное «фраковое» оперение взрослых пингвинов, родители сталкиваются с новыми трудностями: попробуй отыщи в этой крикливой толпе собственного детеныша!
Но и на этот случай эволюция подарила пингвинам безошибочный способ узнавания: родитель запрокидывает голову и громко кричит. Зов каждого пингвина уникален, пингвиненок учится узнавать его из множества других голосов с первых дней появления на свет. Услышав родителя, птенец сразу откликается, тонко пища в ответ, и бежит на звук — за порцией пищи.
Посмотрите, как роботизированная квокка пристально следила за семьей австралийских квокк — и даже попала под «горячую лапу» одной из них.