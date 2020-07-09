Пингвины отбиваются от летучих мышей-вампиров: видео

В колонии пингвинов много птенцов, так что летучие мыши, которые обычно питаются кровью морских львов на побережье, всегда могут рассчитывать на сытный перекус. На видеозаписи видно, как те подлетают сзади к пингвинятам и кусают их, а после снова приближаются и слизывают выступившую кровь (вопреки распространенному убеждению, летучие мыши не высасывают кровь у своих жертв). Конечно, большого вреда пингвинятам это не нанесет, однако от потери крови они могут ослабеть, а также заразиться бешенством, переносчиками которого являются хищные рукокрылые.

Вот почему взрослые пингвины должны быть постоянно начеку, оберегая своих чад. Половозрелые особи со временем учатся отгонять летучих мышей от себя и от колонии, а вот неуклюжие птенцы на это пока не способны. Поэтому пингвины Гумбольдта разработали тактику и дают ночным хищникам отпор: они либо забрасывают мышей грязью, либо обливают их струей помета, метясь прямо в зубастую мордочку зверя.

Хотя это во всех смыслах грязный прием, он работает неплохо, и неудивительно: физики выяснили, что при испражнении эти пингвины пускают струю экскрементов довольно далеко и с немаленькой силой ректального толчка.