Пингвины отбиваются от летучих мышей-вампиров: видео

Телеканал BBC сумел запечатлеть сцену защиты пингвинов от летучих мышей, которые под покровом ночи нападают на беззащитных пингвинят, питаясь их кровью. Съемка велась в рамках цикла документальных фильмов Spy in the Wild: в дикую природу отправляют робота, оснащенного видеокамерой и замаскированного под представителя фауны (практически неотличимого от своих живых собратьев). В этот раз пингвина с глазами-камерами, снимающими в инфракрасном режиме в темноте, отправили в Перу на каменистое побережье Тихого океана, где гнездится колония пингвинов Гумбольдта, или перуанских пингвинов (Spheniscus humboldti).
Ученые давно догадывались, что летучие мыши-вампиры в Перу не прочь отведать кровушки птенцов этих небольших нелетающих птиц: об этом свидетельствовали раны, замеченные у молодых пингвинов. Однако первое доказательство этому (ночная видеосъемка) было получено лишь в 2013 году, когда ученые, спрятавшись в пещере пустыни Атакама, смогли заснять, как летучие мыши подлетают к птенцам и кусают их. А в 2018 году они получили еще одну редкую съемку этого с помощью роботизированного перуанского пингвина, внедрившегося в колонию сородичей.
В колонии пингвинов много птенцов, так что летучие мыши, которые обычно питаются кровью морских львов на побережье, всегда могут рассчитывать на сытный перекус. На видеозаписи видно, как те подлетают сзади к пингвинятам и кусают их, а после снова приближаются и слизывают выступившую кровь (вопреки распространенному убеждению, летучие мыши не высасывают кровь у своих жертв). Конечно, большого вреда пингвинятам это не нанесет, однако от потери крови они могут ослабеть, а также заразиться бешенством, переносчиками которого являются хищные рукокрылые.
Вот почему взрослые пингвины должны быть постоянно начеку, оберегая своих чад. Половозрелые особи со временем учатся отгонять летучих мышей от себя и от колонии, а вот неуклюжие птенцы на это пока не способны. Поэтому пингвины Гумбольдта разработали тактику и дают ночным хищникам отпор: они либо забрасывают мышей грязью, либо обливают их струей помета, метясь прямо в зубастую мордочку зверя.
Хотя это во всех смыслах грязный прием, он работает неплохо, и неудивительно: физики выяснили, что при испражнении эти пингвины пускают струю экскрементов довольно далеко и с немаленькой силой ректального толчка.