Пингвинята учатся плавать: трогательное видео

Зоопарк Сан-Диего в США опубликовал видео, где два пингвиненка, которым всего несколько месяцев от роду, учатся плавать в большом отдельном бассейне — совсем скоро им можно будет присоединиться ко всей остальной пингвиньей колонии в зоопарке, и нельзя ударить клювом в грязь. Пингвинятам несколько месяцев, они уже почти сменили детское оперение и лишились забавных пуховых «ирокезов» на голове. Имен им пока не дали.
Сотрудники зоопарка приурочили видео ко Всемирному дню пингвинов, который отмечают каждый год 25 апреля.
В течение последних нескольких недель команда по охране дикой природы проводила много времени с птенцами, чтобы подготовить их к жизни в колонии и построить доверительные отношения с членами команды. Это включало в себя обучение птенцов принимать пищу, подаваемую им вручную специалистами по охране дикой природы, а не через отрыжку родителей; и медленное знакомство пингвинят с другими жителями колонии. Специалисты отметили, что оба молодых пингвина здоровы, растут быстрыми темпами, быстро учатся и адаптируются к своему обучению и окружающей среде.
«Немного стеснительные в силу своего трехмесячного возраста, они уже довольно самостоятельные детеныши», — сказала Дебби Дентон, специалист по уходу за дикой природой в зоне обитания пингвинов в зоопарке Сан-Диего. «Они проводят дни, наслаждаясь пребыванием в бассейне и отрабатывая навыки плавания. В ближайшие дни они будут готовы встретиться с остальной частью колонии».
В просторном вольере (если так можно назвать огромную территорию, которая отведена пингвинам) для колонии очковых пингвинов в зоопарке Сан-Диего есть булыжный пляж, места для гнездования и скалы, имитирующие гранитные валуны, найденные на Боулдерс-Бич в Южной Африке, а также большой бассейн вместительностью более 200 000 галонов (почти один миллион литров). В месте обитания пингвинов установлена камера, которая ведет круглосуточную онлайн-трансляцию. Посмотреть ее можно здесь.
Очковые пингвины, или африканские пингвины (Spheniscus demersus) обитают на побережье ЮАР и Намибии и относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Зоопарк Сан-Диего участвует в программе Ассоциации по выживанию видов зоопарков и аквариумов (SSP) по сохранению этих птиц и сотрудничает с Южноафриканским фондом сохранения прибрежных птиц (SANCCOB), чтобы помочь реализовать программу по спасению популяции пингвинов в Южной Африке.