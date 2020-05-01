Пингвинята учатся плавать: трогательное видео

Зоопарк Сан-Диего в США опубликовал видео, где два пингвиненка, которым всего несколько месяцев от роду, учатся плавать в большом отдельном бассейне — совсем скоро им можно будет присоединиться ко всей остальной пингвиньей колонии в зоопарке, и нельзя ударить клювом в грязь. Пингвинятам несколько месяцев, они уже почти сменили детское оперение и лишились забавных пуховых «ирокезов» на голове. Имен им пока не дали.

Сотрудники зоопарка приурочили видео ко Всемирному дню пингвинов, который отмечают каждый год 25 апреля.