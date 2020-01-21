Пирсинг поневоле: тигровые акулы живут с рыболовными крючками в теле

Миллионы акул в океанах безмолвно страдают от терзающих их тело рыболовных крючков, не в силах от них избавиться – к такому выводу пришли специалисты кафедры морской биологии в гавайском университете в Маноа.
С 2011 по 2019 год они отлавливали акул в водах Французской Полинезии и изучали их на предмет внешних травм. У 38% морских хищниц в теле был обнаружен хотя бы один острый рыболовный крючок (чаще всего – больше). По словам Карла Мейера, профессора университета, это может означать, что не только тигровые акулы, но и другие виды акул, находящиеся под угрозой исчезновения, страдают от таких «крючкотворных» ловушек. Только в конце 2019 года он снял четыре крючка с тигровых акул у побережья острова Оаху.
Причиной этих травм стал ярусный лов – способ промышленной рыбной ловли, при котором на одну проволоку нанизываются сотни и даже тысячи крючков с наживкой. Такие ярусы забрасывают в океан и оставляют либо на морском дне, либо на поверхности воды с поплавками, а через несколько часов вытягивают вместе с уловом.
На акул таким способом целенаправленно не охотятся – скорее, их привлекает приманка, приготовленная для тунца, трески и меч-рыбы. Если акула цепляется за крючок, она либо обрывает его вместе с леской, либо рыбаки сами отрезают леску, оставляя травмированную хищницу плыть своей дорогой.
У некоторых акул было найдено по несколько глубоко засевших крючков, в самых худших случаях их количество достигало семи штук. В основном снасти остаются в области челюстей рыб, в их глотке и желудках.
Единственным способом разрешения проблемы эксперты видят переход с крючков из нержавеющий стали на крючки из углеродистой стали – зацепившись за такие снасти пастью или боком, акулы смогут быстрее избавиться от таких снастей (или крючки в скором времени выпадут сами), тогда как крючки из нержавеющей стали могут оставаться в теле рыб до семи лет подряд.
Крючки, застрявшие в теле акул, могут вызвать как незначительное раздражение, так и серьезные травмы – например, внутреннее кровотечение. Если акула проглотит крючок, он может разорвать ее внутренние органы. Также крючки, застрявшие в пасти акулы, мешают ей нормально питаться, а лески, прикрепленные к крючкам, часто обвиваются вокруг плавников и прерывают там циркуляцию крови, вызывая некроз.