Пиры и драки «пожирателей мертвых»: видео

Солнце клонится к закату над саванной, и падальщики слетаются трапезничать к туше молодого слона. Вскоре их становится так много, что саму жертву едва видно под сплошной шевелящейся массой из клювов и перьев.
Неподалеку лежит лев, но он насытился еще утром и до сих пор переваривает пищу, поэтому ему нет дела до обгладывающих слона птиц — он просто наблюдает за ними. А вокруг туши тем временем собралось около полусотни грифов, и все они готовы бороться за «место под солнцем» — точнее, за место, где толстокожая туша уже разорвана зубами и когтями предыдущих хищников.
Первым добычу получает самый дерзкий, агрессивный и сильный соперник — африканский ушастый гриф (Torgos tracheliotus). Размах крыльев этих розовощеких великанов – почти три метра. У них большой изогнутый клюв, который может справиться и с толстой шкурой слона, и с его сухожилиями и хрящами, а на мощной шее, обтянутой шероховатой розовой кожей, красуется коричневый тюдоровский воротник. Менее крупные грифы, африканские (Gyps africanus), и не надеются отвоевать возможность ухватить наиболее аппетитные куски мяса, ждут своей очереди и большеклювые аисты-марабу. В стычках за добычу грифы не дают спуску не только представителям других видов, но и собственным сородичам.
Драки вспыхивают одна за другой; ушастые грифы налетают на ушастых, а африканские воюют против африканских. Однако в итоге пищи хватает всем. Некоторые птицы, насытившись, сидят на земле, устало свесив головы вниз.
Несмотря на неприглядную репутацию среди людей, грифы играют важную (и сильно недооцененную) роль в экосистеме, отвечая за уборку – и переработку – трупов животных. Причем работают они оперативно. Один пернатый падальщик поглощает около килограмма мяса в минуту. Достаточно большая стая способна обглодать зебру – от носа до хвоста – всего за полчаса. Без грифов зловонные туши наверняка разлагались бы дольше, что привело бы к размножению насекомых и распространению болезней – не только среди диких животных, но и среди людей.
Пернатые падальщики пируют всю ночь напролёт, если их не прогонят более крупные и опасные хищники — львы или гиены. Однако чаще всего птицы приступают к трапезе лишь тогда, когда эти кошкообразные властители саванны уже насытились.
Узнайте, почему грифы едят падаль и остаются здоровыми.