Пиры и драки «пожирателей мертвых»: видео

Солнце клонится к закату над саванной, и падальщики слетаются трапезничать к туше молодого слона. Вскоре их становится так много, что саму жертву едва видно под сплошной шевелящейся массой из клювов и перьев.

Неподалеку лежит лев, но он насытился еще утром и до сих пор переваривает пищу, поэтому ему нет дела до обгладывающих слона птиц — он просто наблюдает за ними. А вокруг туши тем временем собралось около полусотни грифов, и все они готовы бороться за «место под солнцем» — точнее, за место, где толстокожая туша уже разорвана зубами и когтями предыдущих хищников.

Первым добычу получает самый дерзкий, агрессивный и сильный соперник — африканский ушастый гриф (Torgos tracheliotus). Размах крыльев этих розовощеких великанов – почти три метра. У них большой изогнутый клюв, который может справиться и с толстой шкурой слона, и с его сухожилиями и хрящами, а на мощной шее, обтянутой шероховатой розовой кожей, красуется коричневый тюдоровский воротник. Менее крупные грифы, африканские (Gyps africanus), и не надеются отвоевать возможность ухватить наиболее аппетитные куски мяса, ждут своей очереди и большеклювые аисты-марабу. В стычках за добычу грифы не дают спуску не только представителям других видов, но и собственным сородичам.