Питон кусает добровольца: видео

Новая серия, которая выйдет в ноябре, будет рассказывать о последствиях укуса питона. Эпизод оттуда участники шоу выложили на YouTube: Торн с защитной маской на лице подходит к пресмыкающемуся длиной около двух метров и подставляет ему оголенную руку. Питон впивается в нее, оставляя глубокие кровавые раны – несмотря на то, что питоны относятся к неядовитым змеям, их укус довольно болезненный, и это ярко демонстрирует реакция подопытного. На нижней и верхней челюстях рептилии находится по несколько рядов напарвленных назад зубов, и у некоторых видов их количество может достигать сотни.

Соведущий передачи и дрессировщик Роб Аллева (Rob Alleva) также не избежал укуса, когда оттаскивал змею в сторону.