Питон кусает добровольца: видео

Житель Австралии Адам Торн (Adam Thorn) с самого детства интересовался животными и когда вырос, стал работать полевым зоологом, изучая зверей в их естественной среде обитания. Ему приходилось взбираться на дерево, чтобы спастись от разъяренного слона, он убегал от львов и неоднократно был укушен змеями.
Так родилась идея создать научно-популярное шоу Kings of Pain, рассказывающее о наиболее опасных представителях фауны и о том, что ждет человека при встрече с ними. Идею поддержал канал HISTORY, уже выпустивший несколько эпизодов.
Новая серия, которая выйдет в ноябре, будет рассказывать о последствиях укуса питона. Эпизод оттуда участники шоу выложили на YouTube: Торн с защитной маской на лице подходит к пресмыкающемуся длиной около двух метров и подставляет ему оголенную руку. Питон впивается в нее, оставляя глубокие кровавые раны – несмотря на то, что питоны относятся к неядовитым змеям, их укус довольно болезненный, и это ярко демонстрирует реакция подопытного. На нижней и верхней челюстях рептилии находится по несколько рядов напарвленных назад зубов, и у некоторых видов их количество может достигать сотни.
Соведущий передачи и дрессировщик Роб Аллева (Rob Alleva) также не избежал укуса, когда оттаскивал змею в сторону.
В рамках этого и подобных экспериментов Аллева и Торн составляют 30-бальную шкалу для оценки интенсивности и длительности боли от укуса. Посмотрите, как американский любитель острых ощущений проверяет на себе действие самых ядовитых муравьев в мире.