Питон проглотил кенгуру и стал похож на крокодила: видео

Аметистовый питон (Morelia amethistina) — самая крупная змея Австралии. В среднем её длина достигает 3,5 метра, но встречаются и 8-метровые особи.

Пятиметровую рептилию на лужайке возле дома заметила жительница штата Квинсленд, живущая на окраине маленького города. Змея чем-то уже плотно пообедала; ее тело было раздуто и со стороны ее можно было принять за крокодила. На место был вызван специалист из компании Cairns Snake Removals, который также удивился находке. Несмотря на свой опыт, столь крупных питонов он еще не встречал; ему даже пришлось позвать на помощь друга, который помог переместить питона в багажник.

Змеелов был так впечатлен зрелищем, что не стал брать денег за работу. Он также пояснил, что крупный аметистовый питон способен проглотить шестилетнего ребенка. Однако обычно они охотятся на мелких грызунов, птиц, небольших кенгуру и других животных сопоставимого размера. Ради легкой добычи питоны, живущие под камнями или на деревьях в лесу, иногда приползают к человеческим жилищам, где объектом их интереса становятся куры, кошки, попугаи и собаки.

В данном случае специалисты предположили, что рептилия отобедала кустарниковым кенгуру-валлаби. Хищник вместе с жертвой весили 40 кг.