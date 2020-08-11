Австралийское царь-дерево: история баобаба

Северо-западное побережье Австралии редко входит в маршрут приезжающих на континент туристов. Оно почти не заселено, здесь многие километры не встретишь ни машин, ни бензоколонок. К счастью, нас об этом предупредили, и мы запаслись десятью канистрами бензина и питьевой водой. Почему я выбрал этот маршрут? Целью моего путешествия, которое началось с города Брума, были знаменитые гигантские термиты Северной Австралии. А дальше мой путь лежал на запад, в штат Квинсленд, с его реликтовым тропическим лесом и крокодилами: я слышал, что прибрежные воды города Кэрнса буквально кишат этими рептилиями.

Дело было в сентябре. Жарко. За окном нашего пикапа мелькал однообразный пейзаж саванн со скудной растительностью. Заросли колючих и зонтичных акаций, редколесье эвкалиптов. И вдруг как из-под земли вырастают баобабы. Их причудливые очертания в пустынной местности напоминают инопланетных существ, непонятно как приземлившихся в этих диких местах, — баобабы не любят соседей и всегда растут обособленно. И хотя дорога предстояла долгая, любопытство взяло верх — я решил посмотреть на гигантов поближе.