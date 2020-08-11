Австралийское царь-дерево: история баобаба
Северо-западное побережье Австралии редко входит в маршрут приезжающих на континент туристов. Оно почти не заселено, здесь многие километры не встретишь ни машин, ни бензоколонок. К счастью, нас об этом предупредили, и мы запаслись десятью канистрами бензина и питьевой водой. Почему я выбрал этот маршрут? Целью моего путешествия, которое началось с города Брума, были знаменитые гигантские термиты Северной Австралии. А дальше мой путь лежал на запад, в штат Квинсленд, с его реликтовым тропическим лесом и крокодилами: я слышал, что прибрежные воды города Кэрнса буквально кишат этими рептилиями.
Дело было в сентябре. Жарко. За окном нашего пикапа мелькал однообразный пейзаж саванн со скудной растительностью. Заросли колючих и зонтичных акаций, редколесье эвкалиптов. И вдруг как из-под земли вырастают баобабы. Их причудливые очертания в пустынной местности напоминают инопланетных существ, непонятно как приземлившихся в этих диких местах, — баобабы не любят соседей и всегда растут обособленно. И хотя дорога предстояла долгая, любопытство взяло верх — я решил посмотреть на гигантов поближе.
Умирая, баобаб не высыхает и не падает, как другие деревья, а рассыпается, постепенно оседая и оставляя после себя груду трухи из волокон.
Пришелец или эндемик?
Родиной этого дерева принято считать Африку и Мадагаскар. В Австралии оно растет только на востоке Северных территорий и на Западном побережье. То есть ареал баобаба здесь небольшой — узкая полоска в каких-то двести километров. Как он попал в Австралию? По одной версии, крупные сочные плоды баобаба завезли на континент мореплаватели. По другой — дерево это реликтовое, и живет оно здесь с незапамятных времен протоконтинента Гондвана. Что тоже похоже на правду.
Впервые австралийский баобаб описал в 1857 году немецкий ботаник Фердинанд Мюллер, назвав его Adansonia gregorii в честь английского натуралиста Чарльза Августа Грегори, которого он сопровождал в экспедициях по континенту. Сам Грегори, искавший воду на засушливых Северных территориях, тоже увековечил себя на одном из здешних баобабов, выцарапав свое имя и дату: «1856 год».
Корни вместо Кроны
Во влажный сезон баобабы покрываются светло-зеленой листвой. Но я увидел деревья в сухой сезон, когда они сбрасывают листья, и кажется, что их воткнули в землю вверх тормашками. У австралийских аборигенов существует даже легенда, почему баобаб так несуразно выглядит. Когда-то дерево было очень красиво и кичилось этим перед менее красивыми растениями. Те пожаловались богам, которые сделали так, чтобы его корни росли вверх, а ветки — вниз.
Умирая, баобаб не высыхает и не падает, как другие деревья, а рассыпается, постепенно оседая и оставляя после себя груду трухи из волокон. Но мне так и не довелось увидеть мертвый баобаб, может, потому, что это дерево — рекордсмен среди растений-долгожителей и живет не менее тысячи лет. Зато я встретил на своем пути много молодых деревьев, которые предпочитают почему-то неприступные скалы, сползая со временем с них от собственной тяжести. В городке Уиндем, который мы проезжали, местный житель рассказал мне удивительную историю о живучести Adansonia gregorii. Несколько лет назад, когда начались ремонтные работы на трассе Уиндем–Восточный Кимберли, растущие здесь баобабы выкорчевали и перевезли в Уиндемский порт. Там их свалили в кучу и надолго о них забыли. Спохватившись, высадили на новом месте — и баобабы отлично прижились.
Дерево с историей
Весьма оригинальное применение баобабу нашли в позапрошлом веке австралийские переселенцы, используя его дупло как пересыльную тюрьму. Углубление в стволе дерева, которое в обхвате может достигать 25 метров, тщательно очищалось от трухи и обжигалось для сухости, а затем снаружи пристраивалась решетка с висячим замком. Я сам видел два таких баобаба, служивших тюрьмой: один близ Уиндема, другой — близ города Дерби в области Кимберли. Говорят, что были даже баобабы-госпитали, где размещалось до сорока человек, и что до сих пор существует автобусная остановка-баобаб.
Все это, конечно, привлекает немало туристов, и поэтому так называемые исторические баобабы охраняются государством. А я, перед тем как продолжить свой путь, мысленно прощаюсь с этим удивительным деревом, совсем как с человеком. Несомненно, Adansonia gregorii этого заслуживает.