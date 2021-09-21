Биологи научились заряжать светящиеся растения

Американские специалисты создали биолюминесцентное растение нового типа: оно не просто светится, но способно восполнять запас энергии, заряжаясь от светодиода. Открытие связано с прежней разработкой этой же группы инженеров: в 2017 году они представили первое поколение светоизлучающих растений. Их листья и стебли, обработанные специальным раствором, содержащим люциферазу, излучали свет на протяжении нескольких часов.
Продолжая исследования в этом направлении, ученые искали компоненты, способные продлить время свечения и, одновременно, сделать его ярче: первые образцы давали только одну тысячную от объема, который нужен для чтения. В качестве конденсатора был взят люминофор – вещество, преобразующее поглощаемую им энергию в световое излучение. Инженеры Массачусетского технологического института остановили свой выбор на алюминате стронция.
Растения были покрыты кремнеземом для защиты от повреждений, а затем в них были встроены частицы диаметром в несколько сотен нанометров, содержащие люминофор. Наночастицы проникают в листья через небольшие поры на поверхности (устьица), а затем накапливаются в губчатом слое, образуя тонкую пленку без вреда для самого растения.
Идея оказалась верной: насыщенная люминофором пленка способна поглощать фотоны как от солнечного света, так и от светодиода. После 10 секунд воздействия синего светодиода растения светились в течение примерно часа. Экспериментируя с концентрацией наночастиц и продолжительностью подачи импульса для заряда, ученые немного продлили время свечения, добившись длительного периода без затухания. Растение непрерывно подзаряжалось на протяжении двух недель, после чего из листьев удалось извлечь около 60% люминофоров и повторно использовать их в другом растении.
Обкатав эту технологию, специалисты рассматривали виды растений, подходящих для того, чтобы быть «осветительными приборами». Как и в прошлых опытах, это жеруха обыкновенная (Nasturtium officinale). Также в списке – табак обыкновенный (Nicotiana tabacum), базилик (Ocimum basilicum), маргаритка многолетняя (Bellis perennis) и колоказия (Colocasia).
Открытие было представлено на выставке Plant Properties в Смитсоновском институте. Теперь ученые собираются объединить частицы люминофорного светового конденсатора с наночастицами люциферазы, которые они использовали в исследовании 2017 года: предположительно, это позволит растению производить еще более яркий свет гораздо дольше.
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