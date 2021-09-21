Биологи научились заряжать светящиеся растения

Продолжая исследования в этом направлении, ученые искали компоненты, способные продлить время свечения и, одновременно, сделать его ярче: первые образцы давали только одну тысячную от объема, который нужен для чтения. В качестве конденсатора был взят люминофор – вещество, преобразующее поглощаемую им энергию в световое излучение. Инженеры Массачусетского технологического института остановили свой выбор на алюминате стронция.

Растения были покрыты кремнеземом для защиты от повреждений, а затем в них были встроены частицы диаметром в несколько сотен нанометров, содержащие люминофор. Наночастицы проникают в листья через небольшие поры на поверхности (устьица), а затем накапливаются в губчатом слое, образуя тонкую пленку без вреда для самого растения.

Идея оказалась верной: насыщенная люминофором пленка способна поглощать фотоны как от солнечного света, так и от светодиода. После 10 секунд воздействия синего светодиода растения светились в течение примерно часа. Экспериментируя с концентрацией наночастиц и продолжительностью подачи импульса для заряда, ученые немного продлили время свечения, добившись длительного периода без затухания. Растение непрерывно подзаряжалось на протяжении двух недель, после чего из листьев удалось извлечь около 60% люминофоров и повторно использовать их в другом растении.