Неказистое растение оказалось плотоядным и удивило ученых

Ученые из США и Канады изучали однодольное частухоцветное растение Triantha occidentalis. Оно процветает на водно-болотных угодьях Америки от Аляски до Калифорнии, а цветет – со второй недели июня по третью неделю сентября.

В задачу ученых входило проверить, является ли T.occidentalis хищным растением – такая гипотеза возникла во время исследования ДНК ряда насекомоядных представителей флоры. Их органеллы эволюционно сократили свой НАДН-дегидрогеназный комплекс – ровно то же самое обнаружили и у T.occidentalis. Кроме того, почвы в его естественной среде обитания скудны на азот, а его недостаток растения обычно восполняют как раз с помощью хищничества.