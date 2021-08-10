Неказистое растение оказалось плотоядным и удивило ученых

Ученые из США и Канады изучали однодольное частухоцветное растение Triantha occidentalis. Оно процветает на водно-болотных угодьях Америки от Аляски до Калифорнии, а цветет – со второй недели июня по третью неделю сентября.
В задачу ученых входило проверить, является ли T.occidentalis хищным растением – такая гипотеза возникла во время исследования ДНК ряда насекомоядных представителей флоры. Их органеллы эволюционно сократили свой НАДН-дегидрогеназный комплекс – ровно то же самое обнаружили и у T.occidentalis. Кроме того, почвы в его естественной среде обитания скудны на азот, а его недостаток растения обычно восполняют как раз с помощью хищничества.
Науке известно около 600 видов растений из 19 семейств, которые приспособились к ловле и перевариванию небольших животных, в основном насекомых. Несмотря на многочисленность «кровожадных» представителей фауны, они выработали всего 11 методов охоты. Все их можно разделить на две группы – активные и пассивные. В первом случае растение имеет активно движущийся орган для ловли насекомых. Этим, например, славятся росянка и мухоловка.
Во втором случае у растения есть ловушка особой формы, либо клейкие выделения. Однако во всех изученных примерах жертва прилипает к стеблю или листьям, находящимся в стороне от цветка. Это объясняется тем, что ловушки и соцветия должны быть максимально удалены друг от друга: в противном случае опылитель не успеет выполнить свою задачу и станет кормом (а опыляться хочется всем цветам, даже плотоядным).
T. occidentalis стало исключением из этого правила: его микроскопические липкие волоски находятся на стебле прямо в непосредственной близости от цветка. Конфликта с опылением при этом не происходит: клей настолько слабый, что удерживает лишь крохотных насекомых – комаров и мошек.
Пчелам и другим опылителям эта ловушка не страшна, и потому T. occidentalis успешно процветает в своей экосистеме. Опылители переносят пыльцу, а мошки и комары на 64% восполняют нехватку азота у растения.
Это позволяет отнести T.occidentalis к отдельной 12-й эволюционной линии плотоядных растений. Кроме того, оно стало первым найденным частухоцветным растением-хищником.