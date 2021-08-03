В Санкт-Петербурге, в Русском музее, до конца лета работает выставка «Иван Иванович Шишкин 1832–1898», на которой представлены редкие экспонаты — акварели, офорты, станковая графика, эскизы. Выставка демонстрирует, насколько разносторонним был талант художника, при том, что всю жизнь он был верен любимой теме: Шишкин был мастер пейзажей, и особенно лесных.

Сходив в Русский музей, мы решили: а что если посмотреть на лес Шишкина глазами лесного специалиста? О чем могут рассказать произведения художника эксперту?

За экспертом далеко ходить не пришлось: это руководитель проекта «Возродим наш лес» в российском Greenpeace Елена Шишкина. Так что в заголовке к этой статье вполне могла бы быть запятая:

«Что скрывают картины, Шишкина?»