Что скрывают картины Шишкина?
В Санкт-Петербурге, в Русском музее, до конца лета работает выставка «Иван Иванович Шишкин 1832–1898», на которой представлены редкие экспонаты — акварели, офорты, станковая графика, эскизы. Выставка демонстрирует, насколько разносторонним был талант художника, при том, что всю жизнь он был верен любимой теме: Шишкин был мастер пейзажей, и особенно лесных.
Сходив в Русский музей, мы решили: а что если посмотреть на лес Шишкина глазами лесного специалиста? О чем могут рассказать произведения художника эксперту?
За экспертом далеко ходить не пришлось: это руководитель проекта «Возродим наш лес» в российском Greenpeace Елена Шишкина. Так что в заголовке к этой статье вполне могла бы быть запятая:
«Что скрывают картины, Шишкина?»
Несмотря на то, что картина называется «Сосна без солнца», можно с уверенностью сказать, что сосна без солнца не выживет. Это очень светолюбивое дерево, особенно в первые годы жизни. На картине сосна уже в зрелом возрасте, и поскольку вокруг достаточно места и освещения, мы видим у нее со всех сторон раскидистые ветви, которые тянутся к свету. Обратите внимание на то, что они занимают практически 2/3 ствола. В лесу такое редко встретишь – вокруг много деревьев-соседей, которые создают вокруг себя тень – поэтому нижние ветви взрослой сосны без достаточного освещения отмирают.
Такие здоровые крепкие сосны, как на этой картине, можно использовать в качестве семенных деревьев – для сбора шишек. У них будут более качественные семена и более крепкое потомство.
Перед нами взрослый здоровый еловый лес со следами рубок — на заднем плане проглядывают пеньки. Скорее всего деревья рубились для нужд местного населения. И рубились достаточно грамотно: в месте, где слишком тесно росли два дерева, одно из них убрали. В лесном хозяйстве есть такое понятие, как выборочная рубка: когда вырубается не вся площадь, а отдельные деревья на этой площади. И для растущего хозяйственного леса лучше, если убираются ослабленные (больные, кривые) деревья – это позволит здоровым и сильным бодрее расти и набирать массу за счет увеличения пространства вокруг дерева, снижения конкуренции за свет и питательные вещества.
Хочу обратить ваше внимание еще на одну деталь: судя по изображенному фрагменту, этот лес монокультурный, то есть состоит из одной породы – в данном случае ели обыкновенной. Такие леса в условиях меняющегося климата все чаще становятся добычей насекомых-вредителей (в Московской области огромные площади посаженных еловых лесов пострадали от короеда-типографа, а размножился он на деревьях, погибших в результате пожаров 2010 года). Если вы будете выращивать лес – сажайте смешанный: он более устойчив и к пожарам, и к нашествию вредителей.
Болото в лесу – кладовая солнца! По сравнению с деревьями болота накапливают больше углерода, потому что деревья днем поглощают углекислый газ, а ночью частично его выделяют – дышат. Болото же, поглотив углерод, обратно его не отпускает, копит в себе торф под толщей воды.
Пожары на осушенных болотах – это катастрофа, потому что потушить тлеющий торф задача очень непростая. Торф горит на метры вглубь, и без специальной техники и профессиональных навыков с таким пожаром не справиться.
На картине мы видим, что на некоторых деревьях повреждена кора: скорее всего, сюда приходили полакомиться лоси. Болота – излюбленные места гнездования птиц, многие болотные территории в нашей стране – памятники природы, а некоторые включены в международную Рамсарскую конвенцию по сохранению водно-болотных угодий.
Какая разница между «домашним» и диким лесом? С «домашними» лесами сталкивался почти каждый: они растут вокруг городов в качестве зеленых поясов, мы выезжаем в них на прогулку, собираем там грибы и ягоды. Через них проложены дороги, идут линии электропередач – эти леса освоены человеком. «Дикость» дикого леса заключается в его нетронутости, малонарушенности. Это огромные лесные массивы площадью не менее 50 тысяч гектаров, где нет ни дорог, ни людей. Такой лес растет веками без вмешательства человека, все биологические процессы в нем отлажены и работают без сбоев. Дикий лес – полностью самоподдерживающаяся система. А еще это кладезь биоразнообразия и так называемые «климатические консервы» – в таких лесах огромные запасы углерода. И он продолжает накапливаться в лесной подстилке, древесине, болотах. Важная задача – сохранить как можно больше остатков нетронутых диких лесов.
На картине Шишкина «В еловом лесу» можно увидеть примерный облик фрагмента такого леса: деревья разных возрастов вместе – молодые, зрелые, погибшие. Поколения сами сменяют друг друга, нет тропинок, везде густая лесная подстилка, мертвая древесина разлагается и становится колыбелью новой жизни.
Дух захватывает от этого старинного многовекового дуба! Сложно посчитать, сколько поколений людей он повидал. Ветви дубов выглядят как руки, расправленные в стороны параллельно земле, – когда есть возможность, дуб занимает все свободное пространство вокруг себя. Это дерево очень ценно для биоразнообразия: желудями питается большое количество зверей и птиц, многие из них используют дупла в качестве жилища. В нижней части ствола справа мы видим полость (возможно, образовавшуюся после удара молнии) – там могли поселиться дикие пчелы.
Дуб – очень стойкое дерево. Он хорошо переносит засуху, поскольку у него длинный стержневой корень, который дотягивается до глубоких водоносных горизонтов. Благодаря стержневой корневой системе дубу легче переносить штормовые ветра в отличие от сосен и елей, у которых корни не так глубоко уходят в землю.
Любопытно поразмышлять, как дубу удается разбрасывать свои семена вдали от материнского дерева, ведь их не разносит ветром, как, к примеру, семена сосны или березы. Роль ветра играют жители леса: так, сойка запасает желуди и периодически забывает, где именно их оставила. И дубок вырастает на новом месте.
Елена Шишкина, руководитель проекта «Возродим наш лес»
В российском отделении Greenpeace Елена Шишкина руководит проектом «Возродим наш лес». Сейчас вместе с добровольцами она занимается выращиванием защитного широколиственного леса в национальном парке «Угра» в Калужской области. Если вы хотите стать частью команды Елены, присоединяйтесь к каналу проекта в Telegram. Больше о лесах – смотрите в YouTube на канале Greenpeace «Лесной форум».