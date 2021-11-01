Растение Amorphophallus decus-silvae, которое прозвали «цветком-фаллосом» за его форму, расцвело на прошлой неделе в Hortus botanicus – одном из старейших ботанических садов в мире, располагающемся в голландском Лейдене.

Ботаники сообщают, что цветок распустился в Европе всего третий раз в истории! Последний раз это происходило в том же ботаническом саду в 1997 году.

Согласно сообщению Hortus botanicus, за шестилетним растением ухаживал садовник Рудмер Постма. Впервые появляющийся бутон цветка он заметил в середине сентября, и за месяц бутон вырос до 60 сантиметров в высоту, а узкий стебель достиг длины более двух метров.

«Немногие ботанические сады имеют в своей коллекции Amorphophallus decus-silvae, что делает цветение растения особенно редким», – отмечается в сообщении.