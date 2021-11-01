Растение Amorphophallus decus-silvae, которое прозвали «цветком-фаллосом» за его форму, расцвело на прошлой неделе в Hortus botanicus – одном из старейших ботанических садов в мире, располагающемся в голландском Лейдене.
Ботаники сообщают, что цветок распустился в Европе всего третий раз в истории! Последний раз это происходило в том же ботаническом саду в 1997 году.
Согласно сообщению Hortus botanicus, за шестилетним растением ухаживал садовник Рудмер Постма. Впервые появляющийся бутон цветка он заметил в середине сентября, и за месяц бутон вырос до 60 сантиметров в высоту, а узкий стебель достиг длины более двух метров.
«Немногие ботанические сады имеют в своей коллекции Amorphophallus decus-silvae, что делает цветение растения особенно редким», – отмечается в сообщении.
Это растение является уроженцем тропических лесов Индонезии. Ему требуется очень теплая и влажная среда, поэтому его трудно выращивать в Европе. Во время цветения Amorphophallus decus-silvae издает ядовитый запах гниющей плоти, привлекающий мух. Это происходит на первой фазе цветения, когда нагревается «пенисоподобная» часть соцветия.
Когда мухи и другие опылители окружают растение, Amorphophallus начинает производить пыльцу. Поскольку в Hortus botanicus есть только одно такое растение, сотрудники собрали пыльцу цветка, чтобы сохранить ее и передать другим учреждениям.
Цветы аморфофаллуса появляются из структур, называемых клубнелуковицами, которые похожи на корневую систему деревьев, говорит Сьюзан Пелл, заместитель директора Ботанического сада США.
«За это цветение растение израсходовало всю энергию, которая была сохранена в клубнелуковице. Для того, чтобы снова зацвести, эта клубнелуковица должна дать серию листьев ... в промежуток примерно между тремя и 10-12 годами», – отмечает Пелл.
В род аморфофаллусов входит около 200 видов тропических растений, произрастающих в Азии, Африке и Австралии.