«Долина цветов» – парк с почти 500 видами цветов

Индийский национальный парк «Долина цветов» славится своими живописными лугами, усеянными цветами самых разных видов. Некоторые из них являются эндемиками этого района, а какие-то относятся к редким видам. Пейзажи «Долины цветов» постоянно меняются, ведь для каждого вида растения существует свое время цветения.

По подсчетам исследователей, сегодня на территории парка произрастают около 520 видов высших растений, из которых 498 являются цветковыми растениями. В парке особенно много видов орхидей, маков, первоцветов, ноготков, анемонов и ромашек. А с яркими цветочными лугами соседствуют субальпийские леса, где в большом количестве произрастают березы и рододендроны.

Кроме того, «Долина цветов» служит домом для многих животных, среди которых есть исчезающие виды. Так, например, территория парка является местом обитания бурого и гималайского медведей, голубого барана, снежного барса, рыжей лисицы, кабарги, пищух и множества видов бабочек. А также в «Долине цветов» можно увидеть беркута, белоголового сипа, снежную куропатку, белогрудого голубя, малого ястреба и многих других птиц.

Это удивительное место стало национальным парком в 1982 году и сегодня является объектом всемирного наследия. Каждый год «Долину цветов» посещают сотни путешественников, однако это происходит только в период с июня по октябрь, когда наступает время цветения. В остальное же время луга покрыты снегом, и «Долина цветов» закрыта для посещения.

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