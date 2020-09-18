Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Растения

Фикусовые мосты Индии – их не строят, а выращивают!

Софья Демьянец
18 сентября 2020
/upload/iblock/7ad/7adf6d667057b164310af556f3182ce5.jpg
/upload/iblock/da2/da2574ad3fe0c43b5e0e7fd1cf5fe748.jpg
Черапунджи – одно из самых влажных мест на планете. В год здесь выпадает около 12 000 мм осадков.
/upload/iblock/a22/a227a54ef33931683e490abdfe47449b.jpg
Этим занимается индийский народ кхаси.

В городе Черапунджи индийского штата Мегхалая можно увидеть мосты, сделанные из живого растения. Они созданы из фикуса каучуконосного, а точнее, из его многочисленных корней, растущих из ствола (вторичная корневая система). Форму моста растению придает народ кхаси, который составляет основное население Мегхалая.

Так, чтобы сделать мост, кхаси вырезают из стволов орешника прутья и перекидывают их через реку. Затем пускают корни находящегося на одном из берегов фикуса по этим прутьям. Обвивая их, корни постепенно растут и вскоре достигают другого берега. Обычно возведение таких мостов занимает от 10 до 15 лет.

Интересно, что каучуковый мост может выдержать вес 50 человек, однако с каждым днем он будет становиться ещё крепче. Некоторым ныне существующим фикусовым мостам более пяти сотен лет.

Узнайте, как некоторые животные быстрее стареют из-за изменений климата.

рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили