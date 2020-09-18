Фикусовые мосты Индии – их не строят, а выращивают!

В городе Черапунджи индийского штата Мегхалая можно увидеть мосты, сделанные из живого растения. Они созданы из фикуса каучуконосного, а точнее, из его многочисленных корней, растущих из ствола (вторичная корневая система). Форму моста растению придает народ кхаси, который составляет основное население Мегхалая.

Так, чтобы сделать мост, кхаси вырезают из стволов орешника прутья и перекидывают их через реку. Затем пускают корни находящегося на одном из берегов фикуса по этим прутьям. Обвивая их, корни постепенно растут и вскоре достигают другого берега. Обычно возведение таких мостов занимает от 10 до 15 лет.

Интересно, что каучуковый мост может выдержать вес 50 человек, однако с каждым днем он будет становиться ещё крепче. Некоторым ныне существующим фикусовым мостам более пяти сотен лет.

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