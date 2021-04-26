Гигантские деревья стали новым символом богатства

В США набирает силу новый тренд, символизирующий высокий статус и достаток: наличие высокого, старого и здорового дерева на территории особняка. Состоятельные люди не готовы ждать, пока саженец достигнет нужных размеров: для этого нужны десятилетия, и потому они платят до 250 000 долларов за доставку деревьев на вертолетах, баржах и грузовиках.
В «Диснейлендах» можно увидеть очень мощные деревья – компания Walt Disney уже давно перевозит старые экземпляры, высаживая их в своих тематических парках. А теперь эту идею подхватили частные лица. Одна из фирм, оказывающих подобные услуги во Флориде – Green Integritys, и в последние годы у нее нет отбоя от заказчиков. Ее владелец, ландшафтный дизайнер Уолтер Акри пересадил таким образом множество «трофейных деревьев»; среди его клиентов был Энрике Иглесиас и другие знаменитости, а также финансисты.
По его мнению, «Бентли» и «Ролексы» сверхбогачам уже приелись, и они хотят выделиться с помощью обладания уникальным деревом – его можно сравнить с произведением искусства, которое существует лишь в одном экземпляре. Как и произведение искусства, растение иллюстрирует хороший вкус владельца и, более того, его приверженность к экологичному образу жизни.
Представители другой компании, Fernando Wong Outdoor Living Design, вспоминают, что один из клиентов «победил» великого баскетболиста Майкла Джордана в войне ставок за дуб высотой 13 метров. Сделка закрылась шестизначной суммой.
Операция по пересадке дерева состоит из нескольких этапов. Уолтер Акри и его клиенты осматривают частные сады по всей Южной Флориде, и если растение понравилось – владельцу предлагают продать его за десятки тысяч долларов. Чаще всего те соглашаются, радуясь возможности разбогатеть за счет не слишком нужного им объекта. Но бывает и так, что люди отказываются продать желаемое «даже за миллион», как в случае, когда посаженное прабабушкой дерево считается семейной реликвией.
Некоторые состоятельные домовладельцы могут годами искать дерево своей мечты. Один житель Лос-Анджелеса потратил на «напряженную охоту» 18 месяцев и в итоге импортировал 150-летнюю оливу из Тосканы. В Калифорнию дерево приехало в большом транспортном контейнере, и из порта грузовик с платформой доставил его на стоянку рядом с домом: пришлось перекрывать целую улицу. А затем подъемный кран перенес оливу в заранее вырытую для корней двухметровую яму. И хотя само дерево стоило 17 000 долларов, общая стоимость покупки с учетом транспорта и работы составила 57 000 долларов. Для его дома стоимостью 65 миллионов это не так уж много.
This image from our trophy tree story .... https://t.co/txi9v7AByG— Katherine Clarke (@KathyClarkeNYC) April 23, 2021
Способ перевозки дерева зависит от множества факторов: если оно растет в окружении линий электропередач, кран использовать нельзя, зато деревья у воды хорошо перемещаются с помощью барж. Для самых больших экземпляров Акри разработал свою собственную технику: он вертикально распиливает его на несколько частей, а на месте производится сборка с помощью стального авиационного троса, стяжных ремней и болтов. В отличие от горизонтальной, вертикальная обрезка деревьев, оставляющая каждый фрагмент с корнями и листвой, не убивает растение, а превращает его части в отдельные организмы. На новом месте их снова окружает кора, но внутри они растут как самостоятельные живые деревья.
Среди других видов деревьев, пользующихся спросом – пальмы, каштаны, баобабы и особенно фикус бенгальский или баньян (Fícus benghalénsis): его крона может разрастаться на десятки и даже сотни метров.