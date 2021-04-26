Гигантские деревья стали новым символом богатства

По его мнению, «Бентли» и «Ролексы» сверхбогачам уже приелись, и они хотят выделиться с помощью обладания уникальным деревом – его можно сравнить с произведением искусства, которое существует лишь в одном экземпляре. Как и произведение искусства, растение иллюстрирует хороший вкус владельца и, более того, его приверженность к экологичному образу жизни.



Представители другой компании, Fernando Wong Outdoor Living Design, вспоминают, что один из клиентов «победил» великого баскетболиста Майкла Джордана в войне ставок за дуб высотой 13 метров. Сделка закрылась шестизначной суммой.



Операция по пересадке дерева состоит из нескольких этапов. Уолтер Акри и его клиенты осматривают частные сады по всей Южной Флориде, и если растение понравилось – владельцу предлагают продать его за десятки тысяч долларов. Чаще всего те соглашаются, радуясь возможности разбогатеть за счет не слишком нужного им объекта. Но бывает и так, что люди отказываются продать желаемое «даже за миллион», как в случае, когда посаженное прабабушкой дерево считается семейной реликвией.

Некоторые состоятельные домовладельцы могут годами искать дерево своей мечты. Один житель Лос-Анджелеса потратил на «напряженную охоту» 18 месяцев и в итоге импортировал 150-летнюю оливу из Тосканы. В Калифорнию дерево приехало в большом транспортном контейнере, и из порта грузовик с платформой доставил его на стоянку рядом с домом: пришлось перекрывать целую улицу. А затем подъемный кран перенес оливу в заранее вырытую для корней двухметровую яму. И хотя само дерево стоило 17 000 долларов, общая стоимость покупки с учетом транспорта и работы составила 57 000 долларов. Для его дома стоимостью 65 миллионов это не так уж много.