Ходячие семена: бородатый овес умеет передвигаться необычным образом

Эти ухищрения также помогли злакам избежать внимания человека.

Овес бородатый (Avena barbata) научился приспосабливаться к самой разнообразной среде, и его эволюционно выработанные механизмы дали ему огромное конкурентное преимущество не только по сравнению с другими видами трав, но и другими видами овса.

Родиной этого растения является Центральная Азия и Средиземноморский бассейн, но со временем оно распространилось по всей планете, от Новой Зеландии и Южной Африки – до Уругвая или Финляндии. В Северной Америке оно лучше всего себя чувствует в Калифорнии, где признано опасным инвазивным сорняком, вытеснившим местные травы. Причиной такого победного шествия по Земле стало его умение «ходить» и «прятаться».

Хищные растения умеют считать: видео читать

Каждый колосок, где спрятаны плоды (зерновки), оснащен необыкновенно длинной и твердой остью. Этот придаток характерен для многих злаков и ряда других растений, но лишь немногие используют его в полном объеме. Чаще всего ость участвует в фотосинтезе и защищает семя от внешних воздействий. А у овса бородатого отростки также выполняют функцию «конечностей».

Когда созревший плод падает в почву, он «должен убедиться», что нашел правильное место для произрастания. Под жарким солнцем щетинки скручиваются, но стоит им насытиться влагой, как они распрямляются, помогая зерновке передвигаться. Она продолжает свой путь до тех пор, пока не найдет идеальное убежище – расщелину под камнями или глубокую трещину в земле, куда успешно зарывается методом вкручивания.

Благодаря этому умению овес бородатый не только успешно завоевал новые территории, но и избежал интереса со стороны фермеров. Выковыривать семена из земли не продуктивно, гораздо эффективнее – культивировать более «простые» виды злаков.

А еще существуют растения, которые обладают слухом.