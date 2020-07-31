Как на острове Лесбос появился окаменевший лес?

В западной части греческого острова Лесбос можно увидеть деревья, которые росли здесь 15-20 миллионов лет назад. Однако сегодня они представляют собой окаменевший лес.

В позднем олигоцене-среднем миоцене остров покрывал субтропический лес. В те времена климат на Лесбосе был более влажным. Так, здесь, например, росли виды, родственные современным лавровым деревьям, а также секвойя вечнозеленая, которая в наши дни произрастает в субтропиках Азии и Америки.

Однако во время интенсивной вулканической активности этот лес был засыпан пеплом. В находящиеся под ним деревья проникала насыщенная кремнием вода и минералы, которые со временем заместили вещества растительного происхождения. Благодаря этому процессу деревья законсервировались, отлично сохранив свою структуру до наших дней.

Интересно, что также окаменевшие деревья можно увидеть в национальном парке «Окаменелый лес» в Аризоне (США).

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