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Растения

Как на острове Лесбос появился окаменевший лес?

Софья Демьянец
31 июля 2020
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Срез окаменевшего дерева
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В западной части греческого острова Лесбос можно увидеть деревья, которые росли здесь 15-20 миллионов лет назад. Однако сегодня они представляют собой окаменевший лес.

В позднем олигоцене-среднем миоцене остров покрывал субтропический лес. В те времена климат на Лесбосе был более влажным. Так, здесь, например, росли виды, родственные современным лавровым деревьям, а также секвойя вечнозеленая, которая в наши дни произрастает в субтропиках Азии и Америки.

Однако во время интенсивной вулканической активности этот лес был засыпан пеплом. В находящиеся под ним деревья проникала насыщенная кремнием вода и минералы, которые со временем заместили вещества растительного происхождения. Благодаря этому процессу деревья законсервировались, отлично сохранив свою структуру до наших дней.

Интересно, что также окаменевшие деревья можно увидеть в национальном парке «Окаменелый лес» в Аризоне (США).

Узнайте, как была создана уникальная ткань, которая охлаждает в жару и не пропускает воду.

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