Как очистить воду без химии? Ответ знают растения
Прямоугольный вытянутый водоем в Аптекарском огороде был создан в XVIII веке – он отделял хозяйственную часть от исторического дендрария. В это углубление вода поступает не только с прилегающей территории, но и через подземные водостоки с крыш оранжерей, чья площадь составляет около 2000 м2.
Реставрация канала проходила так: сперва оттуда полностью откачали воду, уложили гидроизоляцию, обложили известняком и заполнили гравием дно. Реставрация длилась все лето и порой замедлялась – когда дожди наполняли углубление водой. А вот по окончанию работ осадки пригодились – они заполнили канал, куда посадили растения-биофильтры, которые будут очищать воду как от тяжелых металлов, так и от органических частиц.
Среди них есть не только широко известные виды – водная мята, рогоз узколистный, тростник южный, стрелолист широколистный, ирис аировидный (аир) и разные осоки, но и более экзотичные, декоративные виды вроде рогоза грациозного, урути, аврана лекарственного и стрелолиста японского.
Главный компонент системы биофильтров – водная мята. Это дикорастущее растение используется при рекультивации земель во всем мире. Разветвленная корневая система, расположенная на границе воды и грунта, фильтрует воду и может поглощать соли тяжелых металлов, а также фосфор и азот. Ботанический фонд Klorane совместно с Французским национальным центром научных исследований протестировал и подтвердил водоочистительные свойства водной мяты в национальном парке Севенны во Франции.
Стрелолист и тростник очищают воду за счет большой биомассы, осоки выполняют функцию механической фильтрации, образуя плотные кочки в воде, а с помощью системы корневых пор они отлавливают взвешенные частицы. В корнях многих из перечисленных растений поселяются особые микроорганизмы, которые способны очистить воду даже от нефтепродуктов.
Если канал переполнится, то часть воды будет сбрасываться в большой пруд по специальной трубе, а остальным избытком сотрудники сада смогут полить растения в оранжереях, используя погружные насосы. С апреля по октябрь так собирается около 80 кубометров осадков в месяц, и это позволяет экономить до 20% воды из водопровода. Такой способ полива не только экологичен, но и полезен для растений: мягкая, обогащенная кислородом дождевая вода очень нравится требовательным орхидеям, суккулентам и насекомоядным растениям.
Один из идеологов создания системы биологической очистки воды – ландшафтный архитектор Ботанического сада Артем Паршин. Проект с растениями-биофильтрами его создатели называют частично экспериментальным: наблюдение за водной экосистемой в первое время позволит понять, какие виды доминируют и что стоит учесть при дальнейшей работе.
«Растения будут очищать воду без вмешательства человека, разве что им слегка помогут с опавшими листьями, чтобы не допустить эвтрофикацию (проще говоря, цветение) водоема», – рассказывает директор Аптекарского огорода Алексей Ретеюм.
По словам директора, в рамках того же проекта в следующем году планируется очистить Старинный пруд, который был выкопан в самом низком месте в 1706 году – в год создания всего Аптекарского огорода. Изначально в нем собиралась вода для полива посадок, а дно было выстлано несколькими слоями специальной серой глины из Гжели. В пруду живут не только караси, карпы и ротаны, но и огари с кряквами. А на берегу растет самое старое дерево сада – ива возрастом более 300 лет.