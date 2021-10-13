Как очистить воду без химии? Ответ знают растения

Прямоугольный вытянутый водоем в Аптекарском огороде был создан в XVIII веке – он отделял хозяйственную часть от исторического дендрария. В это углубление вода поступает не только с прилегающей территории, но и через подземные водостоки с крыш оранжерей, чья площадь составляет около 2000 м2.

Реставрация канала проходила так: сперва оттуда полностью откачали воду, уложили гидроизоляцию, обложили известняком и заполнили гравием дно. Реставрация длилась все лето и порой замедлялась – когда дожди наполняли углубление водой. А вот по окончанию работ осадки пригодились – они заполнили канал, куда посадили растения-биофильтры, которые будут очищать воду как от тяжелых металлов, так и от органических частиц.

Среди них есть не только широко известные виды – водная мята, рогоз узколистный, тростник южный, стрелолист широколистный, ирис аировидный (аир) и разные осоки, но и более экзотичные, декоративные виды вроде рогоза грациозного, урути, аврана лекарственного и стрелолиста японского.