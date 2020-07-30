Как плоды Pollia condensata сохраняют свой цвет десятки лет?

Эти мелкие плоды неземного цвета принадлежат растению Pollia condensata, произрастающему в лесах Эфиопии, Мозамбика, Танзании и некоторых других стран Африки. Они несъедобны, однако из-за своего красивого цвета, который держится десятки лет после того, как их собрали, плоды используются в декорировании. Так, например, образец, собранный в Гане в 1974 году Королевскими ботаническими садами Кью, до сих пор обладает синим переливающимся окрасом.

Почему же эти плоды имеют такой интенсивный радужный цвет, не свойственный другим растениям? Когда исследователи искали ответ на этот вопрос, то выяснили, что плоды совсем не имеют пигмента. Удивительно, но вместо пигментной окраски, они имеют структурную, которой, как считалось ранее, обладают только животные. Биологические ткани плода имеют более интенсивный цвет, чем даже крылья бабочки морфо.

Плоды Pollia condensata получают свой цвет благодаря мельчайшим целлюлозным волокнам в клетках их внешней оболочки. Эти волокна расположены слоями толщиной в несколько сотен нанометров, между которыми разное расстояние. В зависимости от этих расстояний меняется длина волны отражаемого света. А поскольку большая часть клеток отражает свет в синей области спектра, мы видим плоды синего, переливающегося цвета.

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